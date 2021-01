Heikko tuuli kuljetti Topinojan jätehajut asuinalueelle kolmen kilometrin päähän – näin alueen toimijat kommentoivat

Miten kaupunginhallitus asian hoitaa..?

Kaupunki on tavallaan tässä jäteasiassa (hajuhaittoineen) lyönyt hanskat tiskiin . Yleisessä tiedossa on Topinojan tilanne. Itseasiassa polttolaitos puuttuu, että miten niitä hajuhaittoja avokentällä voisikaan hallita - mädäntyvää kotitalousjätettä junalastin verran jokaista päivää kohden. Ja nyt eletään kuin 60- lukua uusintana, aikaa ennen kunnon Orikedon jätteenpolttolaitosta. Se oli aikansa suuri parannus Turunseudun jätteitten hävittämisongelmaan, tosin Topinojan kaatopaikka (perustettu joskus 60- luvun lopulla) oli kyllä vuosikymmeniä runsaasti haittoja tuottava, mikä kaatopaikka ei olisi. Mutta sijainti polttojätteen käsittelyyn olisi pitänyt sijoittaa etäälle asutuksesta vaikka ne polttokaasujen suodattimet kehittyivätkin ja tuntuvasti vieläpä. Mutta ei, sitä asutusta tuli aina vain lisää Orikedolle, että niin Turussa on tapana ollut aina - sulkea hyvät hankkeet. Samassa yhteydessä Polttolaitoksen iso lämmöntuottokin tuhansien kiinteistöjen tarpeisiin sulkeutui. No se siitä!

