Postilaatikoita räjäytetty Littoisissa

Kaksi muovista postilaatikkoa räjäytettiin postilaatikkorivistöstä Littoisissa Valkintiellä. Poliisi arvelee, että kyseessä on todennäköisesti uudenvuoden juhlinnan jäljet. Komisario Joonas Tikka kertoo, että uudenvuodenpäivän aikana monelle voi valjeta postilaatikoiden rivistöistä aukkoja.

– Asiasta voi tehdä rikosilmoituksen netissä. Jos teko on tapahtunut yöllä, niin se voi olla vaikeasti selvitettävissä. Vahinko on jo tapahtunut, joten poliisilla on paikan päällä yleensä vähän tutkittavaa, Tikka kertoo.

Lounais-Suomen poliisilaitokselta kerrotaan, että heille ei ole tullut tänä uutena vuotena ilmoituksia posautetuista postilaatikoista. Komisario Tikka arvelee, että jotkut saattavat tehdä ilmoituksen vahingonteosta vasta myöhemmin. Vahingot voivat olla aina suuremmat, jos räjäytyksessä tuhoutuu laatikkoon kannettua postia.

– Yleensä muoviset laatikot hajoavat pienestäkin ilotulitteesta. Tällaista se on kun kakaroille luovutetaan ilotulitteita, Tikka jatkaa.

Sähköisen rikosilmoituksen voi tehdä poliisin nettisivulla.