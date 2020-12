Joulukuun alkupuolella ilmi tulleessa designhuonekaluihin liittyvässä rikoskokonaisuudessa on tullut ilmi uusia käänteitä.

Länsi-Suomi uutisoi keskiviikkona, että rikoksesta epäilty vantaalaisnainen on vaaninut murtovarkaussarjan uhreja verkon asuntomyyntipalstoilla ja tiennyt etukäteen, millainen saalis häntä odottaa.

Tapauksen tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Hanna Lindblad kertoo lehdelle, että murtokohteet ovat valikoituneet sen perusteella, millaisia esineitä sisustettujen asuntojen myynti-ilmoituksissa on verkossa näkynyt.

Lehden tietojen mukaan 38-vuotias vantaalaisnainen pysyy vangittuna, mutta ei ole ollut kuulusteluissa erityisen yhteistyöhaluinen.

Murtovarkaussarjan tutkinta on yhä kesken. Naisen epäillään kuluvan syksyn aikana murtautuneen Etelä- ja Lounais-Suomessa sijaitseviin asuntoihin ja loma-asuntoihin ja kaupitelleen huonekaluja ja esineitä erilaisissa nettimyyntipalveluissa, kuten Tori.fi-sivustolla.

Naista epäillään kahdeksasta törkeästä varkaudesta, seitsemästä perusmuotoisesta varkaudesta, yhdestä varkauden yrityksestä ja noin kahdestakymmenestä petoksesta.

Tutkinnanjohtaja kertoi Turun Sanomille joulukuun alkupuolella, että anastettuja huonekaluja on niin huomattava määrä, että ostajiakin on todennäköisesti hyvin paljon. Poliisi on tutkinnan yhteydessä takavarikoinut suuren määrän huonekaluja.

Epäillyn naisen lääkärinoikeuksia on rajoitettu Valviran päätöksellä. Ilta-Sanomien tietojen mukaan nainen on yrittänyt väärentää reseptejä itselleen ja syyllistynyt vuonna 2018 lääkkeiden vaikutuksen alaisena törkeään rattijuopumukseen ja törkeään liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Lisäksi naisella on Itä-Uudenmaan käräjäoikeudessa vireillä viestintäsalaisuuden loukkausta koskeva rikosepäily, jota ei ole vielä käsitelty.

