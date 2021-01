Lounaspaikka: Lounasta ja lätkää

Turun Artukaisissa Turkuhallin 4. kerroksen Aura Premium Loungessa tarjoillaan lounasta jokaisena arkipäivänä. Lounaalla voi samalla seurata TPS:n liigapelaajien harjoituksia.

– Moni ei tunnu tietävän, että täältäkin saa lounasta. Pelaajat syövät myös samaa lounasta, mutta näin korona-aikana he ruokailevat omissa tiloissaan, kertoo keittiöpäällikkö Juha Oksanen.

Oksanen aloitti Turkuhallin keittiöpäällikkönä lokakuussa. Aiemmin hän on työskennellyt muun muassa Börssissä, Naantalin kylpylässä, Hermannissa ja Seurahuoneella.

– Olen työskennellyt keittiöissä koko ikäni. Täällä teemme tuoreilla raaka-aineilla kotiruokatyylistä lounasta, kansainvälisellä meiningillä, Oksanen kuvailee.

Lounasajan alettua paikalle saapui runsaasti väkeä. Nopealla silmäyksellä huomaa, että asiakaskunta on miesvoittoista.

– Täällä käy noin sata lounastajaa päivässä. Asiakkaita tulee lähialueen yrityksistä ja muun muassa pelastuslaitoksen ja puolustusvoimien henkilökuntaa käy täällä syömässä. Hallin edessä on paljon ilmaisia parkkipaikkoja, joten tänne on helppo poiketa lounaalle, Juha Oksanen sanoo.

Turkuhallin päivittäin vaihtuva lounas sisältää runsaan salaatin, päivän keiton sekä useamman lämpimän vaihtoehdon. Vierailupäivänä tarjolla oli mustajuurikeittoa, uunilohta, lihapullia baharat-kastikkeessa ja kukkakaali-peruna-currya.

– Lounaalla on mukana makuja maailmalta. Baharat-kastikeessa on afrikkalaisia makuja, curry vie Aasiaan ja uunilohi taas on hyvin suomalaista, Oksanen sanoo.

– Teemme mahdollisimman paljon itse ja varmistamme, ettei ruoka ole ravinneköyhää jo pelaajienkin takia, Oksanen lisää.

Lounas tarjoillaan noutopöydästä.

Lounas tarjoillaan noutopöydästä, josta jokainen voi koota mieleisensä aterian. Salaattipöydässä on runsaasti vaihtoehtoja ja siitä saa koottua monipuolisen ja täyttävän annoksen.

Mustajuurikeitto oli erittäin pehmeää ja täynnä makua. Kaikissa lounaspöydän ruoissa oli mukavasti makua ja kukkakaali-peruna-curry oli erityisen herkullista.

– Huolehdimme, että lounaalla on vegaanisia vaihtoehtoja ja maukasta ruokaa myös kasvissyöjille, Juha Oksanen sanoo.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.