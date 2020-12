Raumalle avautuu Suomen ensimmänen yliopistollinen harjoittelupäiväkoti

Raumalle avautuu tammikuussa Suomen ensimmäinen yliopistollinen harjoittelupäiväkoti pikkunorssi. Turun yliopiston opettajankoulutuslaitoksen Rauman kampuksen naapuriin rakennettu päiväkoti tuo raumalaisille varhaiskasvatuksen opiskelijoille kaivattuja harjoittelupaikkoja.

Johtaja Anne Toivosen mukaan pikkunorssi on päiväkoti, jossa kaikki toimintaa pohjaa uusimpaan tutkittuun tietoon. Tavoitteena on toimia myös mallina muille päiväkodeille.

– Pikkunorssin toiminnassa uutta on vahva yhteistyö opettajankoulutuslaitoksen kanssa. Meillä opiskelijat ovat mittavassa roolissa. Kaikki toiminta pohjaa tutkittuun tietoon, lapsi on etusijalla. Tavoitteenamme on toteuttaa varhaiskasvatus niin laadukkaasti, että muut voivat ottaa meistä mallia, Toivonen sanoo Turun yliopiston tiedotteessa.

Turun yliopiston kasvatustieteiden tiedekunnan koulutuksesta vastaavan varadekaanin, varhaiskasvatuksen professorin Inkeri Ruokosen mukaan pikkunorssilla on suuri merkitys opetusyhteistyön ja harjoittelupaikkojen tarjoajana. Varsinkin viime kevään poikkeusaikana harjoittelupaikkojen saaminen varhaiskasvatukseen oli mahdotonta ja osa harjoitteluista siirrettiin syksyyn.

– Nyt keväällä toivotaan, että koronatilanne helpottaisi ja opetusharjoittelu alle 3-vuotiaiden ryhmissä voitaisiin toteuttaa suunnitellusti. Kaikki Satakunnan ja Varsinais-Suomen harjoittelupäiväkodit ovat arvokkaita yhteistyökumppaneita ja ohjausosaamisen koulutusta tullaan kehittämään yhteistyössä Pikkunorssin kanssa, Ruokonen sanoo.

Pikkunorssissa tehdään myös varhaiskasvatukseen liittyvää tutkimusyhteistyötä sekä kehitetään varhaiskasvatuksen johtamiskoulutusta vuonna 2021 käynnistyvässä kehittämishankkeessa. Varhaiskasvatuslain 2018 mukaan päiväkodin johtajilta vaaditaan tulevaisuudessa maisteritason tutkinto. Pikkunorssi avaa ikkunoita myös kansainväliselle yhteistyölle ja opiskelijoille, sillä päiväkodissa toteutetaan englannin kielen kielisuihkua, joka avaa harjoittelun myös kansainvälisen BA-puolen opiskelijoille.

Yhteistyö opettajankoulutuslaitoksen kanssa otettiin huomioon jo taloa rakennettaessa. Tiloissa on muun muassa kolme tilaa, joista on suora videoneuvotteluyhteys opettajankoulutuslaitoksen Rauman yksikön tiloihin Seminaarinmäellä.

Yliopistonlehtori Lauri Kemppinen iloitsee yhteyden avaavan aivan uudenlaisia mahdollisuuksia, kun opettajankoulutuslaitoksella joukko opiskelijoita voi seurata reaaliaikaisesti päiväkodin tapahtumia.

– Videointi- ja etälaitteistoja käytetään tutkimuseettisesti kestävällä tavalla, mikä merkitsee muun muassa yksityisyyden suojaan liittyvien näkökohtien tarkkaa huomioimista. Kun tilannetta tarkkaillaan, sekä opetusharjoittelua suorittavat että ryhmässä olevat lapset tietävät, että heitä seurataan, Kemppinen kertoo.

Toivosen ja Ruokosen toiveena on myös vahvan monialaisen tutkimusyhteistyön kehittäminen.

– Me emme itse tee tutkimusta, mutta toivomme, että gradujen ja väitöskirjojen tekijät tekisivät tutkimusta, jossa voisimme tehdä yhteistyötä, Toivonen sanoo.

Oman haasteensa toimintaan tuo se, että opettajankoulutuslaitoksen harjoittelut, opetusyhteistyö ja mahdolliset tutkimukset pitää tehdä niin, että ne eivät häiritse lapsia. Mietittävänä on muun muassa, miten harjoittelut hoidetaan niin, että lapset eivät häiriinny säännöllisin väliajoin vaihtuvista harjoittelijoista.