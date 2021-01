Stressinhallinta ja hyvä uni hyvinvoinnin perustana

Hyvinvointivalmentaja Tuija Lehtinen tapaa työssään ihmisiä, joilla on erilaisia terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä ongelmia: stressiä, unettomuutta, suolisto-ongelmia, sairauksia, ylipainoa ja ahdistuneisuutta.

– Tyypillinen asiakkaani on uupunut, mieliala ja jaksaminen on laskenut ja asioiden käsittely on heikentynyt. Uupunut ihminen kokee riittämättömyyttä, ahdistuneisuutta, ulkopuolisuutta ja hän on usein pelokas ja ylipainoinenkin. Hän saattaa nukkua paljon, mutta uni ei palauta. Uupuneella on usein myös ruuansulatusongelmia.

Moni on kokeillut kaikenlaisia dieettejä, hoitoja ja lääkkeitä, mutta mistään ei tunnu olevan apua.

– Moni tietää, mitä hyvät ja terveelliset elämäntavat ovat, mutta se mikä sopii jollekin ei välttämättä sovi toiselle. Kun jokin järkyttää tasapainoa, ja se näkyy niin unessa, jaksamisessa kuin mielialassakin.

Lehtisen mukaan kohti parempaa ja hyvinvoivempaa elämää päästään vain kiinnittämällä huomiota kokonaisvaltaisesti ihmiseen ja hänen hyvinvointiinsa.

– Ensin on tärkeää puuttua stressinhallintaan ja unenlaadun parantamiseen. Stressi on itsellenikin tuttu juttu. Hiuksetkin lähtivät joskus sen vuoksi.

Lehtisen kiinnostus hyvinvointiin syttyi jo varhain. Hänellä on pitkä kilpaurheilutausta, mikä antoi ensimmäisen sysäyksen terveyden ja hyvinvoinnin maailmaan. Nuorempana hänen lajejaan olivat pituushyppy ja 100 metrin juoksu. Vuonna 2011 hän aloitti crossfitin, jossa hän on menestynyt myös kilpatasolla.

Liikunnan sanotaan auttavan moneen vaivaan. Lehtisen mukaan liikkuminen on hyväksi, mutta se pitää sovittaa yhteen kaiken muun kanssa. Moni tekee esimerkiksi painonpudotuksessa sen virheen, että lisää liikuntaa runsaasti ja jättää lautaselta ravintoaineita pois.

– Jos lähtee kylmiltään liikkumaan, keho menee ihan jumiin. Kaikki lähtee liikunnan, ravinnon, levon, palautumisen ja unen tasapainosta. Näin saadaan aineenvaihdunta toimimaan ja keho voimaan paremmin. Painonpudotus sekä minäkuvan ja itsetunnon kohotus tulevat sivutuotteena.

Ravinto-asioista, erilaisista ruokavalioista ja niiden vaikutuksista ihmiskehoon Lehtinen kiinnostui jo 15-vuotiaana kilpaurheilun ja isänsä sairastumisen myötä. Hänen isänsä sairastui diabetekseen vuonna 1985, jolloin Lehtinen aloitti tutkimusmatkansa hyvän ja terveellisen ruokavalion löytämiseksi.

"Haluan kehittää jatkuvasti itseäni, ja olen suorittanut valtavasti erilaisia kursseja."

– Olin kokeillut varmasti kaikki mahdolliset ruokavaliot 25 ikävuoteen mennessä, koska olin niin kiinnostunut niistä. Tein myös muille ruokavalioita.

Lehtinen kouluttautui aluksi ravintola-alalle, jossa hän ehti työskennellä kymmenen vuotta. Myöhemmin hänestä kasvoi intohimoinen ravinnon ja terveyden tutkija sekä hyvinvointivalmentaja, joka tekee muun muassa hyvinvointi-, ravinto- ja mentaalivalmennusta, stressinhallintavalmennusta sekä unihäiriöiden hoitoa ja palautumista.

Lehtinen on lisäksi koulutettu Neurosonic-hoitaja ja valtuutettu Neurosonic-edustaja, kliininen hypnoterapeutti, sosiaalisen vuorovaikutuksen asiantuntija, elinikäiseen oppimiseen sitoutunut terveydentilan mittaaja, sosiaalitieteiden maisteri ja aikuispedagogi.

– Haluan kehittää jatkuvasti itseäni, ja olen suorittanut valtavasti erilaisia kursseja. Seuraavaksi haluaisin suorittaa unihoitajan koulutuksen, sillä olen jo perehtynyt paljon uniasioihin.

Lehtinen kokee olevansa itse tällä hetkellä elämänsä kunnossa. Hän ei usko hyvinvoinnin juontuvan geeneistä, sillä häneltä löytyy perimään liittyviä riskitekijöitä. Sukurasitteina löytyy niin sydän- ja verisuonisairaudet kuin diabetes sekä autoimmuunisairauksista muun muassa kilpirauhasen vajaatoiminta, astma ja syöpä.

Hyvinvointi ei myöskään johdu yksinomaan positiivisesta asenteesta tai stressinhallintataidoista, riittävästä levon määrästä ja unen laadusta suhteessa liikunnan sopivaan määrään. Omilla teoilla ja valinnoilla on Lehtisen mukaan kuitenkin suuri merkitys ja kaikki vaikuttaa kaikkeen.

– Yksi ratkaiseva tekijä on ravinto. Hyvän ravinnon tuntemus ja sen suojaava vaikutus on riittänyt haastavinakin aikoina pitämään hyvinvointiani yllä, Lehtinen sanoo.