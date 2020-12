Turkulaistutkijat löytäneet ennätyspaljon eläinlajeja – hyökkäävä pistiäinen nimettiin toimintasankari Jackie Chanin mukaan

Turkulaistutkijat ovat löytäneet kuluvan vuoden aikana peräti 70 aiemmin tuntematonta eläinlajia syrjäisiltä alueilta esimerkiksi Amazoniasta, Euroopasta, Lähi-idästä, Tyynenvaltameren saarilta ja Venäjältä. Turun yliopiston biodiversiteettiyksikkö onkin noussut tänä vuonna maailmassa eniten eläinlajilöytöjä tekevien tutkimuslaitosten joukkoon. Uusia lajeja on nimetty muun muassa julkisuuden henkilöiden mukaan heidän tunnistettavien piirteidensä takia.

– Ihmiselle vaarallisen myrkyllinen Loxosceles coheni -hämähäkki kunnioittaa laulaja Leonard Cohenia ja hänen kappaleensa ”Dance me to the end of love” palavaa viulua. Suvun lajeilla on usein viulua muistuttavat kuviot selässä. Gorbiscape gorbachevi -hämähäkki nimettiin entisen Neuvostoliiton päämiehen mukaan. Loureedia phoenixi -samettihämähäkin takaruumiin väritys muistuttaa Jokeri-hahmon kasvomaalausta ja laji sai nimensä elokuvatähti Joaquin Phoenixin mukaan. Acrotaphus jackiechani -loispistiäinen taas hyökkää rohkeasti loisimansa hämähäkin kimppuun, joten sen tieteelliseen nimeen haettiin inspiraatio toimintaelokuvista tutusta Jackie Chanista. Tämä on tällaista tutkijoiden huumoria, biodiversiteettiyksikön johtaja, professori Ilari E. Sääksjärvi sanoo yliopiston tiedotteessa.

Alireza Zamani Ischnocolus vanandelae -tarantella kuvattiin tieteelle uutena lajina vuoden 2020 aikana. Se on ensimmäinen Iranista löytynyt lintuhämähäkki. Kyseisen lajin löytyminen oli Turun yliopiston biodiversiteettiyksikön jatko-opiskelija Alireza Zamanin haave jo lukiolaisesta lähtien.

Biodiversiteettiyksikkössä väitöskirjaa valmisteleva Alireza Zamani kuvasi tieteelle tänä vuonna esimerkiksi Ischnocolus vanandelae -tarantellan Iranista.

– Lajin löytyminen oli Alirezalle haaveiden täyttymys, sillä kyseessä on kautta aikojen ensimmäinen Iranista löytynyt lintuhämähäkki- eli tarantellalaji. Lintuhämähäkin lisäksi hän kuvasi vuoden aikana tieteelle esimerkiksi Lycosa macrophthalma -susihämähäkin, jolla on valtavat silmät, biodiversiteettiyksikön johtaja, Sääksjärvi kuvailee.

Lajien löytymistä pidetään tärkeänä niin tieteelle kuin luonnollekin, sillä ne tarkentavat kuvaa eri alueiden luonnon monimuotoisuudesta ja suojelutarpeista.

– Etsimme tuntemattomia eläinlajeja, sillä luonnon monimuotoisuus köyhtyy nykyisin kiihtyvällä nopeudella. Eliölajeista suuri osa on uhanalaisia, mikä tarkoittaa, että niiden riski kuolla sukupuuttoon on kohonnut. Samalla on tärkeä ymmärtää, että luonnon köyhtyminen on paljon muutakin kuin lajien sukupuutot. Uusien lajien avulla voimme kuitenkin kertoa aiheesta tehokkaasti ihmisille ja auttaa luontoa, Sääksjärvi sanoo.

Lajilöydöt tarkentavat kuvaa myös eri eliöryhmien levinneisyydestä ja siten eri alueiden suojelutarpeista.

– Hyvänä esimerkkinä toimii Yura Marusikin ja Seppo Koposen vuoden 2020 aikana tieteelle nimeämä Cybaeota wesolowskae. Tutkijat löysivät tämän kauniin aiemmin tuntemattoman hämähäkkilajin Venäjältä. Ennen löytöä suvun Cybaeotata ajateltiin elävän ainoastaan Pohjois-Amerikassa, Sääksjärvi kertoo.

Yura Marusik Cybaeota wesolowskae -hämähäkki löytyi Venäjältä. Löytö laajensi merkittävästi kyseisen Cybaeota-hämähäkkisuvun tunnettua levinneisyysaluett, sillä aiemmin suku tunnettiin vain Pohjois-Amerikasta.

Turkulaistutkijoiden ehdotuksesta on myös perustettu Perun Amazoniassa sijaitseva Allpahuayo-Mishanan luonnonsuojelualue.

– Alue on yksi maapallon monimuotoisimmista sademetsäalueista. Se oli vaarassa tuhoutua parikymmentä vuotta sitten, mutta alueelta löydetyt uudet eläinlajit auttoivat tutkijoita silloin avaamaan alueen merkityksen perulaisille suojeluviranomaisille. Alue suojeltiin Perun presidentin avulla nopeasti ja viime vuosien aikana sieltä on kuvattu lukuisia ennestään tuntemattomia eläinlajeja, jopa uusia lintulajeja. Me olemme tämänkin vuoden aikana nimenneet tieteelle useita hyönteislajeja kyseiseltä alueelta, Sääksjärvi kertoo tyytyväisenä.

Turkulaistutkijat jatkavat tieteelle tuntemattomien eläinlajien etsimistä, vaikka vuoden 2020 kenttämatkat peruuntuivat pandemian takia. Tutkijoiden aiemmilla reissuilla tallentamat monipuoliset aineistot ovat kuitenkin mahdollistaneet tutkimustyön jatkumisen ilman katkoja.

– Julkistamme lähitulevaisuudessa lisää hienoja lajilöytöjä. Jo nyt voin paljastaa sen verran, että tutkijoidemme käsissä on tällä hetkellä jopa useita tieteelle tuntemattomia selkärankaislajeja. Näiden lisäksi olemme saaneet päätökseen noin parikymmenen tieteelle tuntemattoman selkärangattoman eläinlajin tutkimukset. Nämä tutkimukset lähtevät heti alkuvuodesta vertaisarviointiin, Sääksjärvi kertoo.

Korjattu otsikkoa klo 15.04.