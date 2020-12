Merimaskun kirkonkylän rannalle uusi ilme – asukkaille tarjolla polku ja kalastuslaituri

Naantali on uudistanut Merimaskun kirkonkylän rantaa. Vierasvenelaiturin ja entisen lossilaiturin tienoille on kunnostettu polku, joka kiertelee rantapoukamaa pitkin. Polun varrella on uusi kalastuslaituri ja rantaan on sijoitettu pöytiä ja penkkejä. Rantaan on tulossa vielä pollarivalaistus, jonka toteuttaa Naantalin Energia.

Kunnostustyöt alkoivat marraskuussa, jolloin rantaa ruopattiin, kaislikoita poistettiin ja rantapenkka kivitettiin luonnonkivillä.

Kahdeksan metriä pitkä massiivibetonilaituri asennettiin marraskuun puolivälissä.

– Pienillä parannuksilla on pyritty lisäämään rannan kuntoa, viihtyisyyttä ja käytettävyyttä. Rantapolku parantaa rantaan pääsyä saaristoalueilla sekä merenrannan virkistyskäyttöä, yhdyskuntatekniikan päällikkö Mika Hirvi kertoo kaupungin tiedotteessa.

Vastaavanlainen laituri on asennettu aiemmin jo Raumakarille, missä sillä on ollut runsaasti käyttäjiä. Myös Merimaskun ranta on suosittu kalastuspaikka, joten kalastuslaituri haluttiin myös tänne.

Naantalin kaupungin viestintä- ja kehittämispäällikkö Tiina Rinne-Kylänpää sanoo, että rantaa on kehitetty yhteistyössä. Esimerkiksi saaristolautakunta järjesti työpajan, missä alueen asukkaat saivat ideoida ranta-alueen käyttöä.

– On ollut ilo huomata, että Merimaskun asukkaat, yhdistykset ja yrittäjät myös itse ryhtyivät sanoista tekoihin. Esimerkiksi kesällä Merimasku-seura järjesti rannan siivoustalkoot.

Merimaskun kirkonkylän rannan uudistaminen on osa Naantalin saaristoalueiden rantojen kehittämistä. Viime vuonna kaupunki uudisti Rymättylän Röölän rantaa. Ensi vuonna on vuorossa Teersalon ranta Velkualla.