Turun terveet työikäiset saavat vielä odottaa koronapiikille pääsyä – teho-osastolaiset saivat rokotteista ensimmäiset

Timo Jakonen

Ville Peltola kertoo ymmärtävänsä niitä, jotka rokotuksen ottamista epäröivät. Se on uusi asia ja se tulee nopeasti. Mutta ne ovat hyvin tutkittuja rokotteita ja myyntilupa on ehdollinen, mikä tarkoittaa sitä että seurantaa jatketaan tässä samalla kun rokotteita on otettu käyttöön.