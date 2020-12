Jouluna Lounais-Suomen poliisilla tehtäviä yhteensä 834 – poliisiauto varastettiin ja rattijuopumukset työllistivät

Lounais-Suomen poliisilla oli hälytystehtäviä jouluaaton aamun ja sunnuntaiaamun välillä laidasta laitaan. Tehtävistä lähes 70 prosenttia oli Varsinais-Suomessa ja reilut 30 prosenttia Satakunnan puolella. Yhtensä hälytystehtäviä oli 834 kappaletta, kerrotaan poliisin tiedotteessa. Vuonna 2019 vastaavana ajankohtana hälytystehtäviä on ollut yhteensä 738 kappaletta.

Varsinais-Suomen alueella poliisia työllistivät kotihälytykset. Tehtävistä tänä jouluna lähes joka viidennes oli kotihälytys, kun taas Satakunnassa näitä oli joka kymmenes. Viime vuonna vastaavana ajankohtana kotihälytyksiä oli 90 kappaletta koko Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueella, nyt 124 kappaletta. Kotihälytysten määrässä on poliisin tiedotteen mukaan selkeää kasvua viime vuoteen verrattuna.

Rattijuopumukseen liittyviä tehtäviä poliisilla oli joulun aikana Varsinais-Suomessa 33 kappaletta ja Satakunnassa 21 kappaletta. Molemmissa maakunnissa oli kasvua rattijuopumusten määrässä. Vastaavana ajankohtana viime vuonna rattijuopumuksia oli 25 kappaletta Varsinais-Suomessa ja 14 kappaletta Satakunnassa.

Poliisia työllistivät joulun aikana kaksi takaa-ajoa, joista ensimmäinen päättyi Ruskolle joulupäivänä ja toinen Mynämäelle Tapaninpäivänä. Kukaan ei loukkaantunut kummassakaan tapahtumassa. Jälkimmäisen tapahtumat saivat alkunsa, kun Uudenkaupungin poliisipartio yritti pysäyttää myöhemmin anastetuksi selvinnyttä henkilöautoa Laitilassa. Ajoneuvon kuljettaja ei noudattanut pysäyttämiskäskyä ja tilanne venyi yli puolen tunnin mittaiseksi takaa-ajoksi Laitilassa. Takaa-ajon yhteydessä anastetun auton kuljettaja ajoi poliisin piikkimattoon. Tämän jälkeen kuljettaja hylkäsi auton ja lähti juosten metsään. Poliisi tavoitti kuljettajan myöhemmin ja hän on pidätettynä. 33-vuotiasta eurajokilaista miestä epäillään muun muassa virkamiehen väkivaltaisesta vastustamisesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta, rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta, näpistyksestä ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.

Anastetussa autossa matkustajana ollut 56-vuotias turkulaismies otti luvatta käyttöön poliisiauton, joka oli lähellä anastetun auton hylkäyspaikkaa Kivijärventiellä. Mies ajoi poliisiautolla huomattavaa ylinopeutta Eurantiellä ja valtatie 8:lla. Turkulaismies pysäytti poliisiauton Mynämäen puolella valtatie 8:lla ennen poliisin piikkimattoa. Tapahtumaan liittyi useita poliisipartioita Lounais-Suomen poliisilaitoksen alueelta. Turkulaismiestä epäillään muun muassa moottorikulkuneuvon käyttövarkaudesta, rattijuopumuksesta, huumausaineen käyttörikoksesta, törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, virkavallan anastuksesta ja kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta. Poliisi tutkii kaksikon aiempia liikkeitä muiden lähialueen rikosten selvittämiseksi.

Pöytyällä ja Liedossa poliisi törmäsi kahden tehtävän yhteydessä LSD-huumeeseen. Kyseessä on erittäin voimakas huumausaine. LSD on useimmiten imeytetty johonkin toiseen aineeseen kuten paperiin tai sokeripaloihin. Poliisi varoittaa etenkin nuoria LSD:stä, sillä myrkytyksen vaara on huomattava.

Kaarinan Lautakunnankadulla pariskunnan välinen tappelu vaati poliisin puuttumisen asiaan Tapaninpäivän iltana. Tapahtumapaikalta otettiin kiinni yksi mies epäiltynä pahoinpitelyyn.

Tapaninpäivän iltana Huittisten keskustassa ravintolan edessä tapeltiin. Paikalla oli useita kymmeniä henkilöitä, joista yksi paikkakuntalainen nuori mies otettiin kiinni epäiltynä pahoinpitelyyn ja virkamiehen vastustamiseen. Yksi mies vietiin sairaalaan tutkimuksiin. Tapahtumaa tutkitaan pahoinpitelynä ja kahtena vahingontekona.

Porissa rakenteilla olevan omakotitalon rakennustyömaalta Palkontieltä anastettiin rakennustelineitä useiden tuhansien eurojen arvosta jouluaaton ja Tapaninpäivän välisenä aikana. Poliisi kertoo, että osaan rakennustelineistä on maalattu nimi NRL.

Porin keskustassa poliisi otti kiinni verekseltään keski-ikäisen miehen Tapaninpäivän iltana epäiltynä varkaudesta. Miehen epäillään murtautuneen työmaatiloihin ja anastaneen sieltä työkaluja.

Raumalla keski-ikäinen nainen otettiin kiinni Tapaninpäivän iltana rikoksesta epäiltynä törkeään pahoinpitelyyn. Nainen oli lyönyt miestään keittiöveitsellä käteen riidan päätteeksi. Vammat jäivät vähäisiksi.

Poliisilla ja rajavartiolaitoksella oli Naantalissa yhteinen operaatio, kun keski-ikäinen mies ajoi veneellä humalassa Vähä-Anosin rantakivikkoon. Mies otettiin kiinni epäiltynä vesiliikennejuopumuksesta.

Poliisi kertoo, että sunnuntaina joulun ajan paluuliikenne on sujunut rauhallisesti. Tapaninpäivä oli liikenteessä vilkkaampi kuin sunnuntai. Keli on kuitenkin sateinen ja tien pinnat märkiä. Liikenteessä poliisi kiinnitti huomiota katsastamattomiin ajoneuvoihin, joita on ollut liikenteessä useita. Poliisi otti ajokortteja pois törkeistä liikenneturvallisuuden vaarantamisista ja vakavista piittaamattomuuksista yhdistettynä liikenneturvallisuuden vaarantamiseen. Tieliikenneonnettomuuksia poliisin tehtävistä joulun aikana oli tänä vuonna 51 kappaletta. Viime vuonna vastaavana ajankohtana tehtävämäärä oli ollut 54.