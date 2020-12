Krookilan ravintoloitsija luopuu 30 vuoden jälkeen – korona rohkaisi pois oravanpyörästä

Raision kaupunki hakee uutta yrittäjää Krookilan kotiseutukeskukseensa, kun siellä pian 30 vuotta Juhlamummolan nimellä lounasravintolaa ja kahvilaa pyörittänyt Jaana Kaarto lopettaa.

– Aikansa kaikkea. Kun 30 vuotta tulee pian täyteen, eikös se ole riittävä syy lopettaa, Jaana Kaarto tuumii.

Kaarto on sanonut toistaiseksi voimassa olevan vuokrasopimuksensa irti niin, että se päättyy maaliskuun lopussa. 30 vuoden rajapyykki ehtii täyttyä sitä ennen.

– Korona vaikutti osaltaan luopumispäätökseen. Ajattelin, että nyt on sopiva hetki hypätä tästä oravanpyörästä pois.

Kaarto kertoo, että lounasravintolamyynti on vähentynyt kolmannekseen entisestä ja iltatilaisuudet ovat peruuntuneet.

– Kyllä tästä olisi varmaan hengissä selvitty, mutta minua alkoi ahdistaa se, että touhu jatkuisi jonain päivänä yhtä vilkkaana kuin ennenkin.

Kaarton mukaan päätös ei syntynyt hetkessä.

– Mutta kun lopettamispäätös oli tehty, olo oli huojentunut.

Marttiina Sairanen Jaana Kaarto kertoo, että Juhlamummolan ovesta on astunut koronan vuoksi väkeä vain kolmannes siitä mitä aiemmin.

Kaarto aikoo jatkaa Turun Maariassa toimivan Wanhat Kupit -toiminimensä parissa. Hänen miehensä on vetänyt Paimalan vanhassa koulussa olevaa kuppimyymälää ja verkkokauppaa tähän asti yksin.

– Koronan takia liiketoiminta on kasvanut siellä saman verran kuin täällä Krookilassa on menty alaspäin. Töitä riittää kuppien parissa kahdellekin, hän kertoo.

Marttiina Sairanen Krookilan savusaunan lämmityksestä pitää huolta Raisio-Seura.

Raision kaupunki on julistanut tarjouskilpailun kotiseutukeskuksen kahvilaravintolan vuokrauksesta. Tarjousten jättöaika päättyy tammikuun lopussa ja tila vapautuu maaliskuussa.

– Tarjouksen jättäjiä ei ole vielä ollut jonoksi asti, mutta muutamia kiinnostuneita on ollut, kertoo Raision kirjasto- ja kulttuuritoimenjohtaja Tiina Salo.

– Aika uuden ravintolayrittäjän hakemiseen on hirvittävän hankala, mutta uskoisin, että sellainen kyllä löytyy. Krookilan miljööhän on upea ja antaa mahdollisuudet moneen, Salo tuumii.

Krookilan pihapiirissä toimii muun muassa mainio savusauna, jota Raisio Seura lämmittää tilauksesta.

Raisiolaiset tuntevat Krookilan hyvänä kokouspaikkana. Lounasravintolassa käy paljon esimerkiksi telakan ja lähiseudun teollisuuden henkilökuntaa sekä alueen historiasta viehättyneitä kävijöitä. Tila taipuu myös erilaisten juhlien ja tilaisuuksien järjestämiseen niin yksityisten kuin yritystenkin tarpeisiin.

– Jaana Kaarto on tehnyt siellä älyttömän hienoa työtä. On surkeaa, että hän lopettaa. Ymmärrän kyllä, koska vuosi on ollut rankka, sanoo Tiina Salo.