Turun Ratapihankadulla yksi kaista suljettuna kahtena päivänä

Turussa Ratapihankatu 18 kohdalla tehdään huomenna tiistaina ja ylihuomenna keskiviikkona nostotyötä, jonka seurauksena yksi ajokaista on suljettuna työn ajan. Helsingin suuntaan ajettaessa oikeanpuoleinen kaista on suljettuna kumpanakin päivänä kello 9.00–15.00. Paikalla on liikenneopasteet ja liikenteen seassa liikkuu työkoneita.

Muina aikoina kaikki ajokaistat ovat auki liikenteelle.