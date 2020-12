”Taide on leikkisää, vapauttavaa ja terapeuttista” – turkulainen Inkeri Rantala maalaa ronskeja naishahmoja ja abstrakteja tauluja

Abstraktit ja naishahmoja esittävät maalaukset täyttävät turkulaisen taiteilijan Inkeri Rantalan, 32, puutalokodin olohuoneen. Huonekalut saivat siirtyä keväällä syrjään, kun Rantala siirsi studionsa kotiin. Hän on nauttinut siitä, että maalaaminen onnistuu helposti koska vain. Sen kääntöpuolena on kuitenkin se, että työt ovat jatkuvasti läsnä.

– Siksi aloin etsiä uutta työtilaa. Sopiva tila löytyi Linnankadulta, jonne ateljeeni muuttaa ennen vuodenvaihdetta.

Kodin olohuone on ollut viime aikoina entistä täydempi, sillä Rantala valmistautuu ensimmäiseen näyttelyynsä. Hänen piti tänä vuonna järjestää useampi näyttely, mutta korona on muuttanut suunnitelmia. Joulukuun lopusta helmikuun alkuun asti Rantalan maalauksia on esillä turkulaisessa Hiushuone Kerhossa.

– Olisi kurjaa pitää näyttely, jonka vain harvat näkisivät. Kampaamo toimii hyvin näyttelytilana. Näyttelyn nimi on Viva la vitun vida. Se kertoo isoista tunteista ja siitä, että elämä saa olla kaikkea muuta kuin tasapaksua ja tylsää.

Rantala nauttii taiteesta sen eri muodoissa. Kirjoittaminen, maalaaminen, piirtäminen ja kaikenlainen visuaalinen ja käsillä tekeminen on kulkenut aina Rantalan matkassa. Hän kävi lapsena kuvataidekoulua, mutta muuta taidealan koulutusta hän ei ole hankkinut.

Aikuisiällä maalaaminen on ollut jaksottaista. Pari vuotta sitten hän alkoi maalata päivittäin. Samalla siitä tuli ammatti. Täysipäiväiseksi taiteilijaksi ja yrittäjäksi Rantala ryhtyi pitkän harkinnan jälkeen.

– Olen tarinankertoja ja olen aina halunnut luoda uutta, mutta en ajatellut, että voisin työllistää itseni maalaamalla tauluja. Taiteilijaksi ryhtyminen on haave, mitä en aiemmin tajunnut haaveeksi. Taide on paras ystäväni ja elämäni rakkaus, se on rinnakkaistodellisuus, josta pidän enemmän kuin reaalitodellisuudesta. Olen hurjan onnellinen, että voin elättää itseni taiteella.

Rantala tekee tauluja vapaaseen myyntiin ja välillä hän ottaa vastaan myös tilaustöitä. Tilaustöitä varten hän haastattelee asiakasta, joka voi esittää väri- ja tunnetilatoiveitaan. Rantala muistelee, että kynnys omien teosten myymiseen oli aluksi iso.

– Minkä tahansa luovan työn näyttäminen on iso juttu, mutta vielä isompaa on hinnoitella taiteensa ja elättää itsensä sillä. Olo oli aika alaston, mutta se on minulle ihan fine. Piti vain riisua itseni häpeästä. Ja tuntui tosi hyvältä, kun ihmiset olivat niin innoissaan tauluistani.

Rantala maalaa sekä abstrakteja tauluja että feministisiä naishahmoja. Inspiraatio löytyy ihmisistä ja omista filosofisista pohdinnoista. Teoksissa on ollut alusta lähtien paljon pinkkiä, mitä Rantala kuvaa sielun värikseen.

– Teosten tyyli ja aiheet jalostuvat tehdessä. Kuuntelen intuitiotani ja annan sen johdattaa. Abstrakteissa maalauksissani käsittelen paljon tunteita. Ne kuvaavat minua ja sisäistä minääni, mutta aiheet ovat myös hyvin yleismaailmallisia.

Maalaamisen ohella Rantala kirjoittaa paljon. Maalauksiin liittyykin aina jokin teksti ja tarina.

– Joskus kirjoitan tekstin ensin ja se inspiroi maalaamaan tai sitten maalaamisen myötä tulee iso tarve kirjoittaa. Käytän roisia kieltä, mutta se on myös ystävällistä ja leikkisää.

Maalaaminen ja kirjoittaminen on Rantalan mielestä terapeuttista. Molemmissa voi tehdä melkein mitä vain. Maalaaminen tekee Rantalan onnelliseksi. Luova tekeminen lisää hyvinvointia, ja siksi hän toivookin, että ihmiset olisivat enemmän kosketuksissa luovuuteensa. Tulevaisuudessa Rantala suunnittelee järjestävänsä taiteeseen ja ilmaisutaitoon liittyviä kursseja, joissa hän pystyy yhdistämään taiteen ja kasvatustieteen opintonsa.

– Minusta on kiva flirttailla epämukavuusteemoilla. Taiteessa ei ole rajoja eikä sääntöjä. Nautin siitä, että se on leikkisää eikä niin vakavaa. Se on vapauttavaa ja terapeuttista sirkusta, Rantala sanoo.

Inkeri Rantalan näyttely Viva la vitun vida on esillä Hiushuone Kerhossa os. Humalistonkatu 13 vuodenvaihteesta helmikuun alkuun asti.