Lounaspaikka: Välimerellistä tunnelmaa

Pöydille on sytytetty kynttilöitä ja siellä täällä on tunnelmavaloja. Kaiuttimista soi rauhallinen espanjankielinen musiikki ja nämä yhdessä maanläheisen sisustuksen kanssa luovat ravintolaan välimerellistä tunnelmaa.

Vaikka ravintola di Trevi on kokenut kattavan remontin, on sen tunnelma silti pysynyt entisellään.

Noin yhdeksän kuukautta kestänyt remontti valmistui helmikuussa ja ravintola avasi ovensa 14. helmikuuta – kunnes taas reilun kuukauden päästä joutui sulkemaan ne koronan vuoksi. Keväällä ravintoloiden sulkua kesti kaksi ja puoli kuukautta, minkä jälkeen di Trevi on ollut avoinna normaalisti, tosin supistetuin paikkamäärin.

– Kyllä nyt joulukuussa on ollut hiljaisempaa kuin viime vuonna tähän aikaan, mutta tuntuu, että vähän on nyt lounasaika piristynyt kuitenkin, keittiömestari Eetu Linsamo sanoo.

Lounaalla on aina valittavana viikon burger.

Di Trevi on toiminut Aurakadulla jo seitsemän vuoden ajan. Ravintola on samaa yritystä viereisen Fontanan kanssa, niin kuin nimiyhdistelmästäkin voi päätellä. Muutoin molemmat ravintolat ovat omat yksikkönsä.

Di Trevissä on asiakaspaikkoja noin satakunta. Näiden lisäksi sen edustalla on terassi, joka näyttää olevan avoinna vielä nyt joulukuussakin.

– Niin kauan voi pitää terassia avoinna kunnes tulee lunta. Ja kyllä tuossa silloin tällöin joku istuskelee, jotkut jopa syövät ulkona, Linsamo kertoo.

Hän kertoo, että di Trevin asiakaskunta on hyvin monipuolista.

– Laidasta laitaan käy porukkaa, on nuoria, työikäisiä ja vähän vanhempia. Myös ruokalistamme on tehty niin, että sieltä löytyy jokaiselle jotakin, Linsamo kuvaa.

Koko seitsenvuotisen olemassaolonsa aikana di Trevissä on aina tarjoiltu myös lounasta. Lounas on alusta saakka ollut annostarjoiltua.

– Tosin keväällä meillä oli lisäksi salaattibuffet, mutta nyt siitä on luovuttu, Linsamo kertoo.

Joka päivä lounaalla on neljä eri lounasvaihtoehtoa, joista yksi on viikon burgeri, yksi aina kasvivaihtoehto, yksi liharuoka ja yksi kalavaihtoehto.

Haastattelupäivänä viikon burgerina on ranch burger, minkä lisäksi lounaaksi valita voi joko feta-vuohenjuustosalaatin, porsaanleikkeen tai rapurisottoa. Testattu rapurisotto on maustettu sahramilla ja päälle on ripoteltu manchegojuustoa. Sahrami antaa risotolle kauniin keltaisen värin ja ruoka on kermaisen täyteläistä. Ravut eivät myöskään ole annoksessa pelkästään päällä koristeena, vaan risotto maistuu oikeasti ravuilta.

Linsamo kertoo, että lounasannosten vaihtoehtoja menee vaihtelevasti.

– Välillä saattaa mennä päivässä kolmekymmentä burgeria ja välillä vaan kymmenen ja vastaavasti enemmän sitten jotain muuta, hän kuvaa.

Yksi annosruoka on kuitenkin selkeästi noussut lounasasiakkaiden suosikiksi.

– Keskiviikkoisin on aina tarjolla pariloitua lohta ja se on ollut kyllä suosituin annos, Linsamo toteaa.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.