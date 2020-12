NCC rakentaa 12-kerroksisen kerrostalon Turun Kirstinpuistoon

NCC sopi Lähi-Tapiolan Kiinteistövarainhoito Oy:n kanssa 12-kerroksisen asuinkerrostalon rakentamisesta Turkuun Kirstinpuiston alueelle. Kesällä 2022 valmistuvaan As Oy Turun Kirstinpuiston Kruunuun tulee 101 vuokra-asuntoa, ja sopimus on arvoltaan noin 11 miljoonaa euroa.

– Pääsemme aloittamaan vahvaan kasvuun lähtevän Kirstinpuiston rakentamista ensimmäisten joukossa. Kirstinpuiston Kruunu on kehitetty hyvässä yhteistyössä Ahti Investin kanssa, toteaa NCC:n toimialajohtaja Esa Lehmusvuori tiedotteessa.

Lähi-Tapiola on ostanut Ahti Investiltä kiinteistön, johon Kirstinpuiston Kruunu rakennetaan. Yksittäisissä asunnoissa ei ole omia saunoja, vaan ullakkokerrokseen tulee yhteinen saunaosasto ja maisematerassi. Iso piha-alue leikkipaikkoineen ja ulkokuntosaleineen tulee olemaan koko korttelin yhteisessä käytössä.

– Kirstinpuiston Kruunun huoneistopinta-ala on yhteensä 3 852 neliömetriä. Kohteessa on erikoisuutena keskitetty ilmanvaihto sekä Luja-Superlaatasta tehtävä välipohjarakenne, johon on viety lattialämmitys sekä muuta talotekniikkaa, NCC:n hankekehitysinsinööri Elias Mäkelä kertoo.

NCC on käynnistänyt Turussa kesän ja syksyn mittaan monia asuinkerrostalokohteita, kuten Vähäheikkilän Huvitus, KOy Satamaportti, As Oy Turun Harppuunan Meripoiju, Pryssinpiha sekä As Oy Turun Kirstinpuiston Kruunu. Urakoiden yhteenlaskettu summa on noin 50 miljoonaa euroa, ja hankkeissa valmistuu yhteensä 409 asuntoa.