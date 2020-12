Ruisrock ottaa nuoret mukaan kehittämään ja ideoimaan festivaalia – perustettavaan Ruissiraatiin etsitään jäseniä

Ruisrock etsii 16–24-vuotiaita nuoria mukaan kehittämään ja ideoimaan festivaalin eri osa-alueita. Työskentelyä varten festivaali perustaa ympärivuotisen Ruissiraadin, jonka tarkoituksena on tuoda festivaalituotantoon uusia näkökulmia nuorilta kävijöiltä ja ennakoida paremmin tulevia trendejä.

Ruissiraati kokoontuu festivaalitiimin kanssa yhteisissä työpajoissa. Kehityskohteet päätetään yhdessä, ja toiveena on, että etenkin nuoret itse toisivat pöytään parannusehdotuksiaan. Lopputuloksena toivotaan syntyvän esimerkiksi uusia palveluita tai toimintoja festivaalille.

– Meille on ensiarvoisen tärkeää tehdä yleisön näköinen ja yleisöä kiinnostava tapahtuma ja haluamme, että kävijöiden ääni kuuluu entistä paremmin festivaalin toteutuksessa. Tämän varmistamiseksi kokoamme nyt porukan avuksemme lisäämään meidän ymmärrystämme nuoresta kohderyhmästä, sanoo Ruisrockin promoottori Mikko Niemelä tiedotteessa.

Niemelä painottaa, että Ruisrock on kuitenkin edelleen kaikenikäisten festivaali eikä ketään kävijää olla unohtamassa.

– Elinvoimaisuuden takaamiseksi on erityisen tärkeää tietää, mitä uudet ja tulevat festivaalisukupolvet ajattelevat ja minkä he kokevat merkitykselliseksi. Ruissiraati on ennennäkemätön tapa ottaa yleisö mukaan tekemiseen, ja käsittääksemme olemme ensimmäinen suomalainen festivaali, joka avaa tekemisensä eri osa-alueet yleisölle ja keskustelulle tällä tavalla, Niemelä jatkaa.

Ruissiraatiin haetaan nuoria eri puolilta Suomea, eikä aiempaa Ruisrock-tietämystä tarvitse olla. Työpajoihin osallistumisesta maksetaan raatilaisille palkkio. Parhaat ideat toteutetaan festivaalilla, ja ryhmän jäsenet voivat olla myös toteutusvaiheessa mukana. 9.–11. heinäkuuta ruissiraatilaiset osallistuvat Ruisrockiin Turun Ruissalossa.