Lounais-Suomen vuoden poliisit ovat Kemiönsaaresta

Vanhemmat konstaapelit Fred Lindblom ja Tobias Karlsson on valittu Lounais-Suomen poliisilaitoksen Vuoden poliiseiksi.

Kummatkin työskentelevät valvonta- ja hälytystehtävissä Kemiönsaaren poliisiasemalla.

Valintaperusteina ovat Lindblomin ja Karlssonin aktiivinen ote sekä valvontatehtäviin että rikosten esitutkintaan. Partiona työskentelevillä Lindblomilla ja Karlssonilla on myös kyky tehdä yhteistyötä muiden turvallisuusviranomaisten ja yhteistyökumppaneiden kanssa harvaan asutulla alueella.

Partio on työskennellyt lähipoliiseina Kemiönsaaressa kesästä 2014 asti. Molemmilla poliiseilla on noni 20 vuoden työkokemus.

– He ovat malliesimerkki siitä, miten poliisipartion tulee työskennellä harvaan asutulla alueella. Partiointi näillä alueilla on nostettu esiin poliisin painopistealueena, ja Lindblom ja Karlsson ovat hoitaneet tämän työn hyvin aktiivisella otteella. Kattavan valvonnan ja hälytystehtävien hoitamisen lisäksi partio osallistuu aktiivisesti rikosten esitutkintaan, sanoo poliisipäällillä Risto Lammi.

Vuosien saatossa Lindblom och Karlsson ovat oppineet tuntemaan alueen ja sen asukkaat. Toisaalta monet kemiönsaarelaiset tuntevat helposti lähestyttävät Fredin ja Tobben.

Partion pitkäjänteinen työ saaristolaisyhteisössä on ollut vaikuttavaa. Esimerkiksi nuorison ajokulttuuri on parantunut, koska kiinnijäämisen riski on kasvanut kyläpoliisipartion työnpanoksen ansiosta.

Myös vahingonteot ovat alueella vähentyneet tehokkaan valvonnan myötä.

Saariston vaihtelevat ja ajoittain hyvin haastavat olosuhteet yhdistettyinä pitkiin välimatkoihin edellyttävät poliisitoiminnasas ajoittain erittäin nopeaa ongelmanratkaisukykyä ja luovuutta. Siksi viranomaisyhteistyö on tärkeää, poliisin tiedotteessa todetaan.

– Partio tekee ympäri vuoden tiivistä yhteistyötä esimerkiksi Länsi-Suomen merivartioston kanssa. Valvontaa toteutetaan muun muassa yhteisratsioin niin maalla kuin merellä. Yhdessä Lounais-Suomen aluehallintoviraston kanssa paikallispoliisi tekee saaristossa mökkityömaiden valvontaa, Lammi kertoo.

Lounais-Suomen vuoden poliisi on valittu vuodesta 1995 lähtien. Tunnustuksen saa vuosittain poliisilaitoksen työntekijä tai työntekijät henkilöstön tekemien ehdotusten perusteella. Tänä vuonna tunnustus jaetaan 26. kerran.

– Olemme yllättyneitä ja kiitollisia tunnustuksesta. Se kertoo, että työtämme pienellä poliisiasemalla ja pienellä paikkakunnalla arvostetaan, Lindblom ja Karlsson pohtivat tiedotteessa.

Vuoden poliisi julkistetaan aina poliisilaitoksen perinnepäivän yhteydessä, jota vietetään Turun poliisilaitoksen perustamispäivän kunniaksi 17. joulukuuta. Suomen ensimmäinen poliisilaitos perustettiin Turkuun vuonna 1816.