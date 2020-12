ÅU: Yritykset kehittävät parkkipaikoilla kaahavalle nuorisolle muuta tekemistä

Useat yritykset ovat mukana kehittämässä mielekästä tekemistä nuorisolle, joka on kaahaillut muun muassa Myllyn alueella pysäköintialueilla. Asiasta kertoo sanomalehti Åbo Underrättelser.

Kauppakeskus Myllyn pysäköintialueilla on lehden mukaan sattunut vaaratilanteita kaahailun vuoksi.

Kauppakeskuksen toimitusjohtajan Mari Hantulan mukaan nuorison riskikäyttäytyminen on lisääntynyt koronapandemian aikana. Hän kertoo ÅU:lle ottaneensa yhteyttä useisiin alueen muihin yrityksiin, ja niissä on ollut sama kokemus nuorison käyttäytymisestä.

Hantula on aloittanut projektin, jonka tavoitteena on löytää luvallisia vapaa-ajan mahdollisuuksia nuorille ja täten lisätä alueen pysäköintialueiden turvallisuutta.

Mukaan on lähtenyt useita yrityksiä autokoulusta ruokakauppoihin. Lisäksi alueen kunnat on kutsuttu mukaan. Tarkoitus on aloittaa vuoden vaihteen jälkeen koronpandemian aiheuttamat rajoitukset huomioon ottaen.