Kokoomus ja keskusta vaativat Varsinais-Suomeen toimivaa lähijunaliikennettä

Varsinais-Suomen Kokoomus vaatii, että VR lopettaa junakaluston romuttamisen välittömästi. Turun Sanomat on syksyn aikana selvittänyt laajalti valtionyhtiön todellisia edellytyksiä maakuntien lähijunaliikenteen lisäämiseksi. VR:n mukaan kyse olisi väärinkäsityksestä.

Kokoomuksen mukaan lähijunaliikenne olisi ympäristöystävällinen, tehokas ja hyvä liikkumisen muoto kokeiltavaksi Varsinais-Suomessa.

– Lähijunakokeilun tarve on Varsinais-Suomessa ilmeinen ja se pitää aloittaa. Lähijunat helpottaisivat monien varsinaissuomalaisten arkea, lisäisivät maakuntamme elinvoimaa ja helpottaisivat yritysten työvoiman saantia. On käsittämätöntä, että VR omalla toiminnallaan heikentää sen toteutumisen edellytyksiä. Liikennekelpoisen kaluston romuttaminen on lopetettava välittömästi, piirin puheenjohtaja Ville Valkonen linjaa tiedotteessa.

Myös keskustan paikallisjärjestöltä on kuulunut samankaltaista viestiä.

– Maakunta tarvitsee lähijunat ja nopeasti. Tähänkö asia on kilpistynyt - monopoliasemaan ja häiriköintiin, puolueen Turun paikallisjärjestö kysyy Twitter-tilillään.

Keskustan kansanedustaja Joonas Könttä teki asiasta kirjallisen kysymyksen lokakuussa.

