Koronavirusepidemia ei kohdellut Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymää silkkihansikkain.

Seurakuntayhtymän toimintatuotot ovat laskeneet tänä vuonna noin 900 000 euroa.

Toisaalta myös seurakuntien toimintakulut ovat pienentyneet 3,1 miljoonaa euroa.

Turun ja Kaarinan seurakuntayhtymän talousarvio vuodelle 2021 on 1,2 miljoonaa euroa alijäämäinen. Talousarvioesitystä puidaan kirkkovaltuuston kokouksessa keskiviikkona Turun messukeskuksessa.

– Kuluvan vuoden taloustilanne on näin odotettua parempi, talous- ja kehittämisjohtaja Timo Laakso kertoo tiedotteessa.

Talousjohtajan mukaan tulevat vuodet vaativat seurakuntayhtymältä tarkkaa taloussuunnittelua.

– Tulevia investointeja täytyy osin rahoittaa myös luopumalla vähällä käytöllä olevista kiinteistöistä ja edelleen jalostamalla nykyisten kiinteistöjen käyttöä, Laakso jatkaa.

Seurakuntayhtymän talousarvioesityksessä ensi vuoden kirkollisverotuloiksi arvioidaan 30,4 miljoonaa euroa, joka tarkoittaa noin neljän prosentin laskua verrattuna tämän vuoden verokertymäennusteeseen.

Kirkkohallitukselle maksettavat keskusrahastomaksut ovat arvion mukaan 3,6 miljoonaa euroa ja verotuskulut 564 000 euroa. Sijoitustuottoja on arvioitu tuloslaskelmaan 561 000 euroa.

Toimintatuotot ovat arviossa yhdeksän miljoonaa euroa. Tässä on nousua kuluvan vuoden talousarviosta noin 3,6 prosenttia. Toimintakulut ovat 38 miljoonaa euroa, nousua kuluvan vuoden toimintakulujen arviosta on vajaan prosentin verran. Vuosikate on 2,2 miljoonaa ja poistot 3,4 miljoonaa euroa.

Viime kesäkuussa yhteinen kirkkovaltuusto teki päätöksen siitä, että Turun ja Kaarinan seurakuntien määrärahoja korotetaan ensi vuonna neljä prosenttia, yhteensä 375 756 euroa.

Talousarvion laadintaohjeessa vuodelle 2021 yhteinen kirkkoneuvosto ohjeisti seurakuntayhtymän yksiköitä siten, että käyttötalousosan loppusumma ei saa kuitenkaan nousta vuoden 2020 talousarviosta, jonka valtuusto 2019 joulukuussa vahvisti − paikallisseurakuntien määrärahan ja palkkojen noususta huolimatta.

Tässä ei täysin onnistuttu, vaan käyttötalouden toimintakate heikkenee 290 000 euroa valtuuston joulukuussa 2019 vahvistamaan, vuoden 2020 talousarvioon verrattuna.