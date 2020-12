Ruskolainen päiväkoti palkittiin vuoden liikkuva varhaiskasvatus -yksikkönä

Ruskolla sijaitseva Karhukallion päiväkoti palkittiin vuoden liikkuva varhaiskasvatus -yksikkönä. Myös Toivalan päiväkoti Siilinjärveltä palkittiin samalla.

Liikkuvat-palkinnot on myöntänyt opetus- ja kulttuuriministeriö yhteistyössä opetushallituksen kanssa esimerkillisestä työstä lasten ja nuorten liikkumisen edistämisessä. Palkinnot myönnettiin Liikkuva varhaiskasvatus -yksiköille, Liikkuville kouluille ja Liikkuva opiskelu -oppilaitoksille.

Palkittu Karhukallion päiväkoti lähti 2014 jo ensimmäisten joukossa mukaan Ilo kasvaa liikkuen -pilottihankkeeseen, joka on myöhemmin laajentunut Liikkuva varhaiskasvatus -ohjelmaksi. Lliikkuminen on kasvanut osaksi toimintakulttuuria, ja kehittämistyön äärellä toimii koko henkilöstö. Päiväkodissa on koko talon yhteinen liikunta-agentti ja jokaisessa ryhmässä liikuntavastaava. He muodostavat yhdessä yksikön liikuntatiimin. Päiväkodissa on myös käytössä liikunnan vuosisuunnitelma, joka antaa tilaa muokata kokonaisuutta oman lapsiryhmän tarpeiden ja kiinnostuksen mukaan.

Myös toimintaympäristö kannustaa liikkumaan. Päiväkodin pihalta löytyy muun muassa erilaisia vaihtuvia tehtävärasteja, auton renkaita, lautoja, potkupyöriä ja työnnettäviä rekkoja.

Lisäksi päiväkodin sijainti luonnon keskellä mahdollistaa monipuolisen liikkumisen myös luonnossa.

– Metsä toimintaympäristönä on ihanteellinen, koska siellä tulee liikuttua paljon sekä ohjatusti että omatoimisesti, motoriset taidot kehittyvät kuin itsestään sekä raitis ilma antaa happea aivoille ja piristää. Metsä antaa paljon, toteaa tiedotteessa liikunta-agenttina toimiva Mia Muurama-Lehtonen.

– Meillä ajatellaan, että innostava ja kannustava aikuinen sekä lapsen osallisuuden kokemus innostavat liikkumaan. Aikuiset osaavat hypätä lasten innostuksiin ja joustamalla omista suunnitelmistaan ottavat lapset mukaan suunniteltuun liikunnalliseen toimintaan, Muurama-Lehtonen kertoo.

Lisäksi Karhukallion päiväkodissa vauhti ja meno on sallittu turvallisten aikuisten ja tarkkaavaisten silmien alla.

– Olemme luopuneet turhista säännöistä ja meillä esimerkiksi juostaan myös sisällä ja annetaan tilaa äänelle, joka syntyy iloisesta liikkumisesta, Muurama-Lehtonen kertoo.