Turku siirtää vapaaehtoista henkilöstöään jäljitystyöhön – koronatilanne Turussa erittäin vakava

Koronatilanteen arvioidaan olevan Turussa edelleen erittäin vakava, ja ajalla 7.–13. joulukuuta on Turussa varmistettu 278 koronavirustartuntaa. Tartuntojen jäljitysprosentti on Turussa tällä hetkellä noin 65.

Turun kaupunki siirtää vapaaehtoista henkilöstöään tartuntojen jäljitystyöhön toimialoilta, joissa kuntalaisille suunnattuja palveluja on supistettu.

– Tarvitsemme lisää työvoimaa tartuntojen jäljitystyöhön. Päiväkohtainen tarve työvoimalle on kasvanut selvästi viime viikkojen aikana, toteaa tartuntataudeista vastaava lääkäri Jutta Peltoniemi tiedotteessa.

Turun kaupunki muistuttaa, että maskien käyttö ja koronaviruksen torjuntaan liittyvät varotoimet pitää viimeistään nyt ottaa käyttöön kaikilla työpaikoilla ja kaikissa kohtaamisissa.

– Jokaisen on kannettava nyt vastuunsa. Se on vahva viestimme kaupungilta kaupunkilaisille. Kaupunki tekee kaikkensa omalta osaltaan, että virus ei pääsisi leviämään, toteaa kaupunginjohtaja Minna Arve.

Tartunnat leviävät Turussa edelleen varsinkin yksityistilaisuuksissa ja perhepiirissä. Uusista varmistetuista koronatapauksista noin 40 prosenttia liittyy perheiden tai lähipiirin tartuntoihin.

– Joulunaika ja vuodenvaihde pitää nyt viettää vain lähimpien perheenjäsenten kesken. Kun noudatamme rajoituksia, pääsemme eroon pandemiasta, sanoo kaupunginjohtaja Arve.

Turku muistuttaa maskienkäytöstä ja koronarajoituksista useilla kielillä erityisesti alueilla, joissa korona leviää muuta kaupunkia voimakkaammin. Lisäksi monet kauppiaat jakavat maskeja yhteistyössä Turun kaupungin kanssa. Uutena paikkana maskeja jaetaan Halisten S-Marketissa sekä aiempaan tapaan Varissuon K-Market Annikassa. Kauppoihin on jaettu Föli-busseista tuttuja maskinkäyttöön kehottavia tarroja suomeksi ja ruotsiksi sekä englanniksi ja arabiaksi.

Myös kaupungin nuorisotyöntekijät ja Valo-Valmennusyhdistys jakavat maskeja koronasta pahiten kärsivillä alueilla. Maskeja jaetaan Varissuon, Lausteen ja Skanssin sekä Pansio-Pernon alueella kahtena tai kolmena päivänä viikossa näillä näkymin jouluun saakka. Lisäksi bussiin rakennettu koronanäytteenottoyksikkö kiertää Halisissa ja Pernossa ottamassa maksuttomia koronavirusnäytteitä ja jakamassa koronaan liittyvää tietoa useilla eri kielillä.

Koronarajoitukset vaikuttavat lukuisiin Turun kaupungin palveluihin ja toimintaan, ja ovat voimassa 10. tammikuuta 2021 saakka. Rajoitukset koskevat niin toisen asteen opiskelua kuin vapaa-aikatoimialan palveluita. Lisäksi perusopetuksen vuosiluokat 4–9 siirtyivät etäopetukseen keskiviikkona 16. joulukuuta loppulukukauden ajaksi. Sen sijaan erityisen tuen oppilaat ja valmistavan opetuksen oppilaat jatkavat lähiopetuksessa, samoin esiopetus ja vuosiluokat 1–3.

Peruskoululaisten oppilasarviointi on nähtävänä Wilmassa lauantaina 19.joulukuuta aamulla kello yhdeksästä alkaen. Paperisia todistuksia ei jaeta etäopetuksessa oleville oppilaille. Myös kerhot, leikkipuistotoiminta ja avoimet päiväkodit sulkeutuvat jouluksi. Avoimet päiväkodit ja perhekerhot ovat suljettuna 21. joulukuuta 2020 ja 6. tammikuuta 2021 välisen ajan. Leikkipuistotoiminta ja varhaiskasvatuksen kerhot ovat joulutauolla 23. joulukuuta 2020 – 3. tammikuuta 2021.

Turun alueella nuorisotilat pidetään kuitenkin auki. Myös etsivä nuorisotyö ja Fendari toimivat kuten ennenkin. Aukioloajat supistuvat jouluviikolla pyhien ajaksi.

Lastenkulttuurikeskus Seikkailupuiston ja nuorten taide- ja toimintatalo Vimman ohjatut toiminnat ja harrastustoiminnat on peruttu loppuvuoden osalta. Toimintaa on tarjolla digitaalisesti sosiaalisen median kanavissa. Vimman aulassa on jaossa maskeja ja tavattavissa nuorisotyöntekijöitä. Vimman ja sen kahvilan aukioloa on supistettu.

A-Panimolla ja Turku Rock Academy -toiminnassa nuorten ohjattu toiminta on myös keskeytetty. Myös bänditoiminnan treenivuorot ja salissa tapahtuva ohjattu bänditreenaus on peruttu. Panimolla on jaossa maskeja ja nuorisotyöntekijöitä on tavattavissa.

Varissuolla sijaitsevan Niilo Oravan harrastepajat on suljettu. Koulunuorisotyö palvelee verkossa ja jalkautuen keskusta-alueelle. Skeittihalli Cube on kiinni. Nuorisoleirialueille ja nuorisotiloille tehdyt yli kymmenen hengen ryhmävaraukset perutaan 10. tammikuuta asti.

