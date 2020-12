TS Suora: Kurkkaa Toriparkkiin ensimmäisten joukossa

Vast: Autoton ydinkeskusta?

Autoton ydinkeskusta on myös tyhjä ydinkeskusta. Lapsiperheet ja ne joilla on ostovoimaa ajavat sitten autolla muualle ja seurauksena on liikkeistä ja asiakkaista tyhjä ydinkeskusta. Tuo oli ainut oikea teko Turulle rakentaa parkki ja toinen oikea teko olisi pitää se ilmaisena myös joulun jälkeen, jos siis on halua pitää keskusta aktiivisena.