Turun toriparkki avautuu keskiviikkona – maksuton pysäköinti jouluaattoon asti

Turun toriparkki avaa ovensa asiakkaille keskiviikkoaamuna kymmeneltä. 600 parkkipaikan pysäköintihalli on avoinna joulukuussa kello 10.00–22.00.

Koronatilanteen takia varsinaisia avajaisia ei järjestetä. Kaupunginjohtaja Minna Arve (kok) avaa pysäköintitilat kello 9.30 leikkaamalla nauhan Toriparkin sisään- ja ulosajon kohdalla Yliopistonkadulla.

Toriparkki tarjoaa asiakkailleen maksuttoman pysäköinnin jouluaattoon asti. Eleellä pysäköintilaitos haluaa osaltaan tukea keskusta-alueen kauppaa.

Vuoden alusta pysäköintilaitos on avoinna vuorokauden ympäri. Nyt otetaan käyttöön molemmat pysäköintitasot sekä Kauppatorille johtavat kolme porrashuonetta, joista on kulku Aurakadulle sekä Eerikinkadun ja Kauppiaskadun risteysalueelle sekä väliaikaiselle torille. Yhteydet on toteutettu kolme metriä leveinä, katettuina ja valaistuina kulkuteinä.

Ensi vuoden aikana valmistuvat Torin pinnalla porrashuoneita ympäröivät paviljongit, pääosa torin pinnasta sekä muun muassa wc-tilat sekä yhteydet lähikortteleihin.

Toriparkkiyhtiö on lahjoittanut osan avajaisiin varatuista varoista heijastinliiveihin, jotka saavat kaikki Turun ekaluokkalaiset.