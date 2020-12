Tyksissä sairaalahoidossa enemmän ihmisiä kuin milloinkaan epidemian aikana – "Kaveriporukoiden kesken ei voi kokoontua"

Koronaviruksen tapausmäärät Varsinais-Suomessa ovat edelleen hyvin korkeat, kertoo alueellinen koronakoordinaatioryhmä.

– Joulua, vuodenvaihdetta ja muita talven juhlia pitäisi viettää vain oman ydinperheen kesken. Niin vaikealta kuin se tuntuukin, sukulaisten ja kaveriporukoiden kesken ei voi tänä vuonna kokoontua, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaava ylilääkäri Esa Rintala sanoo tiedotteessa.

Myös tarpeetonta matkustamista muihin leviämisvaiheen maakuntiin sekä niistä Varsinais-Suomeen tulee edelleen välttää.

Sairaalahoidon tarve on kasvanut maakunnassa nopeasti. Tyksissä on sairaalahoidossa on nyt vuodeosastoilla 13 ja teho-osastolla viisi potilasta. Määrä on enemmän kuin koronaepidemian aikana minään viikkona aiemmin.

Myös positiivisten koronatestien osuus on kasvanut. Viikossa analysoitiin yli 10 000 koronanäytettä, joista positiivisia 4,1 prosenttia, kun edellisellä viikolla niiden osuus oli 2,5 prosenttia.

Turkulaisessa Kurjenmäkikodin hoivakodissa on todettu laaja tartuntarypäs. Hoivakodissa on todettu kaikkiaan 26 koronavirustartuntaa sekä asukkailla että työntekijöillä.

Ylilääkäri Rintalan mukaan muutamissa muissakin varsinaissuomalaisissa hoivakodeissa on todettu tartuntoja. Muun muassa Maskussa sijaitsevassa Luukan palvelukeskuksessa todettiin viime viikolla yli kymmenen tartuntaa.

– Joulun aikaan me kaikki luonnollisesti haluamme tavata sukulaisia ja hoivakodeissa asuvilla on tietenkin oikeus tavata läheisiään. Suositamme, että ympärivuorokautisen hoivan yksiköissä asuvien ikääntyneiden ja riskiryhmien luona vierailee korkeintaan kaksi henkilöä kerrallaan. Maskit tulee näissä tilanteissa ehdottomasti olla käytössä sekä muistaa perusohjeet hyvästä käsihygieniasta, Rintala painottaa.

Suositus perustuu THL:n ohjeeseen.

Työryhmän mukaan tartuntalähteitä ei valitettavasti enää tunnisteta yhtä hyvin kuin epidemian alussa. Viime viikolla lähde onnistuttiin selvittämään 57 prosentissa tapauksista. Yli sata tartuntaa tuli samassa taloudessa asuvilta.

– Suositukset koskevat meitä ihan jokaista. Mitä huolellisemmin noudatamme annettuja suosituksia, sitä paremmin saamme epidemian taittumaan. Esimerkiksi viime viikolla kuusi tartuntaa tuli yhdestä ainoasta yksityisjuhlasta, Rintala sanoo tiedotteessa.

Tartuntaryppäitä on todettu myös työpaikoilla.

Viime viikolla maakunnassa todettiin kaikkiaan 456 koronatapausta, mikä on noin puolet enemmän kuin edellisviikolla.

Varsinais-Suomen koronakoordinaatioryhmä päätti jatkaa joulukuun alussa annettujen suositusten voimassaoloa pääosin 10. tammikuuta saakka.

Kaikki julkiset sisätilojen harrastus- ja liikuntapaikat, kuten uimahallit ja kuntosalit, suositellaan kokonaan suljettavaksi 27. joulukuuta saakka. Koordinaatioryhmä arvioi tämän osalta tilannetta uudelleen vielä ennen vuodenvaihdetta.