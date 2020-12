Hyvä kysymys: Miksi Raision kaupunki yhdistää päiväkoteja joulun ajaksi koronaviruksen leviämisvaiheessa?

Turun Sanomiin yhteyttä ottanut lukija ihmettelee, miksi Raision kaupunki yhdistää koronaviruksen leviämisvaiheessa jopa viisi eri päiväkotia ajalle 21.12–8.1. Suljettuina joulun alusviikolta aina loppiaisviikon loppuun asti ovat kaikki muut päiväkodit paitsi Leijapuiston päiväkoti, Kaanaan päiväkoti ja Lapiokujan päiväkoti. Näihin päiväkoteihin keskitetään kaikki tuona aikana hoitoa tarvitsevat lapset.

Miksi näin tehdään Raision kaupungin varhaiskasvatuksen johtaja Päivi Rantanen?

– Ryhmiä yhdistetään, se on aivan totta. Sama käytäntö on ollut aikaisempina vuosina ja samalla lailla toimittiin myös viime kesänä. Jos näin ei toimittaisi saattaisi jossakin päiväkodissa olla vain yksi hoitoa tarvitseva lapsi.

Miten hygienia ja turvallisuustoimet on otettu huomioon?

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Lasten määrä on hyvin pieni normaalitilanteeseen verrattuna. Jokaisessa ryhmässä on samat lapset koko ajan samassa tilassa. Aikuisten ja lasten välisten kontaktien määrä on huomattavasti pienempi kuin normaalisti arjessa. Esimerkiksi Kaanassa on normaalisti lähes 90 lasta, nyt joulunpyhien alla lapsia on 60 ja seuraava viikko on vielä hiljaisempi.

Päiväkodeissa on tehty äärettömän hyvät turvallisuus- ja hygieniaohjeet. Tämän parempaa toimintamallia ei tämän epidemian alla voi olla.

Onko vanhemmat tai päiväkodin henkilökunta ilmaissut huoltaan asiasta?

– Henkilökunnalta on tullut yksittäisiä yhteydenottoja asiaan liittyen. Asiakkaat eivät ole ilmaisseet huolestuneisuuttaan.

Miten muissa kunnissa toimitaan?

– Myös muista kunnissa on samanlaista käytäntöä.