Lounaspaikka: Bistro F viettelee keitoillaan

Marraskuun alussa Itäiselle Pitkäkadulle avautunut Bistro F. on kahden entisen jääkiekkokaveruksen yhteinen ravintola. Mikko Leino ja Juha Karhu kertovat tunteneensa toisensa toiselta luokalta asti. Molemmilla on niin meri- kuin ravintolataustaa.

Karhu on työskennellyt ravintola-alalla jo kaksikymmentäviisi vuotta. Hän on ollut niin keittiömestarina Eckerö Linella kuin pyörittänyt omia ruokapaikkoja. Leino työskentelee myymäläpäällikkönä laivalla, mutta lisäksi hänellä on ollut erilaisia kesäyrityksiä. Viime kesänä hän pyöritti Kaarinassa rantaravintolaa. Ajatus yhteisestä ravintolasta syntyi viime kesänä festareilla, jossa miehet olivat tekemässä ruokakeikkaa.

– Olen luonteeltani sellainen, etten oikein osaa olla paikallani. Yrittäminen on ollut harrastus päätyön ohella. Tällaisena aikana on hullua laittaa rahansa kiinni ravintolaan, mutta toiveena on, että siitä tulee jonain päivänä kannattavaa, Leino sanoo.

Jane Iltanen Bistro F on erikoistunut keittoihin. Lounaslistalta löytyy päivittäin seitsemän erilaista keittoa.

Bistro F on erikoistunut keittoihin. Lounaslistalta löytyy päivittäin seitsemän erilaista keittoa, kuten tomaattikeitto vuohenjuustolla, mustajuurikeitto, borssikeitto, kermainen lohikeitto, viikonkeitto ja vaihtuva päivän keitto. Keiton kanssa tulee pieni tuoresalaatti ja leipää.

– Mietimme, minkälaista lounasta ihmiset haluavat nykyään nauttia. Olen itse pihvimiehiä, mutta lounaaksi ei haluta mitään liian tuhtia, mikä vie virtaa, vaan kevyttä ja tuoretta ruokaa. Keitto on hyvä lounasvaihtoehto, mutta niitä on aika vähän tarjolla, Leino sanoo.

Leinon ja Karhun mukaan asiakkaat ovat haastavasta ajasta huolimatta löytäneet hyvin uuden ravintolan ja keittolounaalle on ollut kysyntää.

– Suosituin keitto on ollut kermainen kalakeitto. Myös mustajuurikeiton suosio on ollut iloinen yllätys.

Keittojen lisäksi lounaaksi voi nauttia täytetyn uuniperunan tai lounastaskun eli rullatun Lapin rieskan kinkku-, kala-, kana- tai kasvistäytteellä. Lounastaskun ja uuniperunan kanssa tarjoillaan kuppi päivän keittoa. Kaikki lounasannokset tarjoillaan pöytiin.

"Ruokamme perustana ovat tuoreet, laadukkaat ja lähitilojen raaka-aineet."

– Ruokamme perustana ovat tuoreet, laadukkaat ja lähitilojen raaka-aineet. Esimerkiksi käytämme Deliverden salaatteja ja yrttejä.

Jane Iltanen Lounaslistalla on päivittäin keiton ja uuniperunan lisäksi lounastasku eli täytetty Lapin rieskarulla.

Testattavaksi valikoitui päivän keitto eli palsternakkajuureskeitto sekä kinkkutäytteinen lounastasku tomaattikeiton kera. Salaatin ja leivän kanssa tarjoiltu samettinen juureskeitto oli sopivan kokoinen ja kevyt lounas, ja se lämmitti kivasti kirpakkana pakkaspäivänä. Salaatti- ja kinkkutäytteinen lounastasku sopii mainiosti suurempaan nälkään, mutta ei ole kuitenkaan liian tuhti nautittavaksi kesken työpäivän. Annoksen parasta antia oli pieni tomaattinen kuppikeitto poltetun vuohenjuuston kera.

Lounas on haettavissa mukaan take away -annoksina. Leino ja Karhu ovat miettineet kertakäyttöisille annospaketeille ekologisen vaihtoehdon. Lounaan voi noutaa mukaan pantillisessa lasipurkissa, jonka voi palauttaa seuraavalla käyntikerralla.

Jane Iltanen Ravintolaan mahtuu 50 asiakasta, mutta korona-aikaan käytössä vain 32 paikkaa. Tunnelmalliseksi olohuoneeksi sisustettu Bistro F jakautuu pääsaliin ja kabinettiin.

Ravintola on avoinna myös ilta-aikaan. Illallismenu koostuu kolmesta laadukkaasta premium-keitosta, simpukoista ja etanoista sekä tapaksista. Lauantaisin tarjolla on brunssilautanen.

– Jouluksi olemme miettineet vaihtoehtoja, joilla voimme ilahduttaa ihmisiä. Meiltä voi tilata joulupöytään esimerkiksi alkukeiton, kastikkeen kinkulle tai juustolautasen, Leino sanoo.

Ravintolaan mahtuu 50 asiakasta, mutta korona-aikaan käytössä vain 32 paikkaa. Tunnelmalliseksi olohuoneeksi sisustettu tila jakautuu pääsaliin ja kabinettiin.

– Taloyhtiöt ovat käyttäneet kabinettitilaa kokoustilanaan. Olemme hyvin joustavia, joten kokoukset ja muut tilaisuudet onnistuvat tarvittaessa myös sunnuntaisin, Leino vinkkaa.

