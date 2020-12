Satakunnan koronatoimet näyttävät purevan alueen epidemiaan

Koronaepidemian paheneminen Satakunnassa näyttää olevan taittumassa. Satasairaalasta kotiutettiin maanantaina osastolta viimeinen covid-potilas. Terveyskeskussairaaloissa on toipumassa neljä potilasta. Teho-osastolla ei ole hoidossa koronapotilaita.

Satakunnassa on todettu yhteensä 342 tapausta. Luku on hiukan suurempi kuin tartuntatautirekisterissä, mutta vaatii vielä tarkastamisen, sillä mukana on joitakin jo aiemmin taudin sairastaneita henkilöitä.

Tehdyt alueelliset rajoitukset ja suositukset sekä tehokas tartunnanjäljitys näyttävät Satakunnassa purevan. Tilanteen paraneminen näkyy vähitellen laskevana ilmaantuvuuslukuna koko Satakunnassa. Erityisesti Pohjois-Satakunnan vaikea tilanne on paranemassa, ja myös Rauman seudulla ilmaantuvuus on laskussa. Sen sijaan Porissa on ilmaantunut uusia tapauksia viikonlopun aikana.

Satakunnan sairaanhoitopiiri muistuttaa, että hiukan parantunut tilanne ei saa johtaa varotoimien herpaantumiseen ja tilanne voi myös huonontua uudelleen nopeasti. Avainasemassa on voimassa olevien määräyksien ja suositustan noudattaminen. Alueellisia suosituksia punnitaan jälleen torstaina ja silloin pyritään julkaisemaa ohjeistukset, jotka ulottuvat joulun ja uuden vuodenvaihteen ylitse.