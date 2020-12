Paraisten kaupunki erittäin huolissaan Kirjalansalmen sillan uusista rajoituksista – liikenteen uskotaan puuroutuvan Saaristotiellä

Paraisten kaupunki kertoo ottaneensa hyvin huolestuneena vastaan tiedon Kirjalansalmen sillan uusista lisärajoituksista.

Varsinais-Suomen Ely-keskus ilmoitti tänään maanantaina laskevansa sillan nopeusrajoitusta ja rajoittavansa erikoiskuljetusten massoja. Huonokuntoisen sillan rajoitukset ovat välttämättömiä sillan rasituksen vähentämiseksi. Uuden Kirjalansalmen sillan on määrä valmistua aikaisintaan vuonna 2025.

Paraisten kaupunki katsoo, että uusien rajoitusten myötä liikenne hidastuu ja jonoutuu hyvin pitkällä osuudella Saaristotietä.

– Saaristotie on vilkkaasti liikennöity ja erittäin tärkeä erityisesti elinkeinoelämän näkökulmasta. Paraisilla sijaitsee merkittävä rakennustuoteteollisuuden keskittymä, ja nopeusrajoitusten lisäksi kuljetusten massoille asetetut rajoitteet tulevat aiheuttamaan vaikeuksia alueen teollisuusyrityksille, kaupunki toteaa tiedotteessaan.

Puuroutuvan liikenteen uskotaan aiheuttavan merkittävää haittaamyös matkailualalle, alueella toimiville muille yrityksille sekä kaupungin asukkaille, kaupungissa työskenteleville ja vieraileville.

Paraisten kaupunki kertoo yhdessä Kaarinan kaupungin ja useiden seudullisten toimijoiden kanssa jo vuosien ajan peräänkuuluttaneensa heikkokuntoisten siltojen pikaista uusimista ja sujuvamman yhteyden rakentamista Kirjalansalmen sillan ja E18-moottoritien välille. Paraistenväylä siltoineen onkin nimetty yhdeksi Varsinais-Suomen kärkihankkeista, koska se tukee elinkeinoelämää ja edistää aluerakenteen kestävää kehitystä.

– Olemme iloisia hyvästä yhteistyöstä, jota Paraistenväylän edistämiseksi on tehty seudulla. Mutta nyt tilanne on jo vakava, ja konkreettisia toimia on tehtävä nopeasti. Ainoa tapa, jolla voimme hyväksyä tämän vähintään puoli vuosikymmentä kestävän tilanteen on, että saamme lupauksen siitä, että uuden sillan valmistuttua Paraistenväylä on kokonaisuudessaan toteutettu ja liikenne on jälleen sujuvaa, toteaa kaupunginjohtaja Patrik Nygrén tiedotteessa.

Paraisten kaupunki osallistuu tilanteesta johtuvaan tapaamiseen liikenne- ja viestintäministeri Timo Harakan kanssa tammikuun lopulla.

