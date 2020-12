Aluehallintovirasto on myöntänyt Turulle vesitalousluvan, jonka myötä kaupunki voi aloittaa Hirvensalon Lauttarannan esirakentamiseen liittyviin vesirakentamistöitä. Lisäksi ympäristölupa mahdollistaa jätemateriaalien hyödyntämiseen maa- ja merialueen täytössä.

Luvan ehtona on, että toiminnan vaikutuksia on tarkkailtava. Kalataloudellisten vahinkojen vähentämiseksi on määrätty myös kalatalousmaksu.

Myönnettyjen lupien mukaan Hirvensalon Lauttarannan alueelle saa sijoittaa ruoppausmassoja ja hyödyntää ylijäämämaita alueen esirakentamisessa. Vesilain mukainen lupa sisältää väylien ruoppauksia hankealueen edustalla sekä vesialueen täyttöä. Ruoppausmassojen ja ylijäämämaiden laadulle on annettu määräyksiä.

Alueelle saa sijoittaa ruoppausmassoja enintään 520 000 kuutiota ja maa-aineksia enintään 110 000 kuutiota. Hankealueen pinta-ala on noin 18,8 ha. Rakentamisen myötä vesialueesta muuttuu reilut kaksi hehtaaria muuttuu maaksi. Esirakentaminen kestää 10 vuotta ja ympäristölupa on voimassa 31.12.2030 saakka. Vesitalouslupa on voimassa toistaiseksi.