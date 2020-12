Kirjanlansalmen sillan ajonopeuksia lasketaan vaurioiden vuoksi – jos tämä ei tepsi luvassa saattaa olla kovempia keinoja

Elinkaarensa lopussa olevan Paraisten Kirjalansalmen sillan vaurioituminen on kiihtynyt ja sillan rasitusta joudutaan vähentämään sen käyttöiän turvaamiseksi, tiedottaa Varsinais-Suomen Ely-keskus. Rasituksen vähentämiseksi sillan nopeusrajoitus lasketaan 50 kilometriin tunnissa. Lisäksi sillalla kulkevien erikoiskuljetusten kulkua rajoitetaan asettamalla rajoituksia kuljetusten massoille. Myös aiemmin määrätyn raskaan liikenteen 60 metrin etäisyyden noudattaminen on erittäin tärkeää.

Ely-keskuksen mukaan sillan alapuolisessa teräsrakenteessa on merkittäviä vaurioita, kuten yksittäisiä hitsien säröilyjä ja repeämiä. Niiden tilaa on seurattu ja osa on myös korjattu. Yksittäisten liitosten osalta vaurioita ilmenee kuitenkin vuosittain lisää.

Loppusyksyn tarkastuksessa havaittiin yhdessä riipputangon alapäässä merkittävää ruostumista ja riipputangon vaijerin säikeiden syöpymistä ja katkenneita vaijerin säikeitä. Vauriot vaikuttavat merkittävästi kyseisen riipputangon kantavuuteen. Lisäksi tarkastettiin yli 3 000 niitin kunto ultraäänitarkastuksella ja yhdessä niitissä havaittiin vaurioita. Yksittäisellä niitillä ei kuitenkaan ole merkitystä kokonaisuuden kannalta, eikä se vaikuta sillan kantavuuteen.

Marttiina Sairanen

Ely-keskus peräänkuuluttaa jokaisen tienkäyttäjän vastuuta asiassa, jotta sillan turvallinen liikennöinti voidaan taata uuden sillan valmistumiseen saakka. Ely-keskus ja Väylävirasto kiirehtivät uuden sillan suunnittelun eteenpäin viemistä, mutta nopeutetullakin aikataululla uuden sillan valmistumista joudutaan odottamaan vielä vähintään viisi vuotta.

Nopeusrajoituksen noudattamisen tueksi sillalle asetetaan nopeusnäyttötauluja, infotaulut sillan vaurioitumisesta, tärinäraidat sillan päihin sekä raskaan liikenteen etäisyysmerkinnät.

Nopeusnäyttötaulujen keräämän tiedon perusteella Ely-keskus arvioi tarvetta raskaammille rajoitustoimenpiteille. Muita mahdollisia toimenpiteitä ovat esimerkiksi kiinteät automaattivalvontapisteet, hidastetöyssyt ja äärimmäisenä keinona liikennevalot. Hidasteet ja liikennevalot ruuhkauttaisivat kuitenkin Saaristotien liikenteen pahoin, joten niiden käyttöönottoa pyritään välttämään.

– Alennetun nopeusrajoituksen noudattaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta rajoitustoimenpiteitä ei jouduta kiristämään, Ely-keskus muistuttaa.