Purku ja oma auto

Leena Kora-Kaskimäen kirjoituksessa hämmennystä herättää pari asiaa. Ensinnäkin miksi vanhaa konserttitaloa ei voi purkaa? Ei tuollaisessa ole mitään suojeltavaa ja jos jotain onkin suojeltu, niin sellainen päätös voidaan kumota ja purkaa koko rötiskö. Ei mikään tässä maailmassa ole ikuisesti kiveen hakattu asia.

Toiseksi vankka totuus on, ettei joukkoliikenteen kehittäminen paljon vaikuta konserttitalon käyttäjiin. Omalla autolla on tosiaankin päästävä hyvin lähelle, varsinkin syksyisin ja talvisin. Harva suostuu kävelemään montaa metriä räntä- tai vesisateessa, kun on pukeutunut parempiinsa, konserttiin kun kuuluu pukeutua eikä mennä farkuissa. Eikä juhlamekossa muutenkaan matkusteta likaisessa bussissa, taksiin ei kaikilla ole varaa. Konserttitaloa käyttää myös suuri osa ympäristökunnista Laitila, Loimaa, Somero ja Salo alueita myöten, kuka sieltä lähtee bussilla? Ei kukaan, ainoastaan omalla autolla.

