Liedossa sijaitsevassa Loukinaisten koulussa on ilmennyt torstaina 10. joulukuuta varmistettu koronatartunta.

Lieto tiedottaa, että yhteensä koronalle on altistunut 42 oppilasta. Kaikkien altistuneiden perheet on tavoitettu, ja heidät on asetettu tartuntalain mukaiseen karanteeniin.

Loukinaisten koulu on alakoulu. Yhteensä koulussa on 259 oppilasta. Koulurakennuksessa toimii myös Loukilinnan päiväkoti.