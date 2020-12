Ruskolla päiväkodissa mahdollinen korona-altistuminen

Ruskolla sijaitsevassa Karhukallion päiväkodissa on sattunut mahdollinen korona-altistuminen. Mahdollinen altistuminen koronalle on tapahtunut tiistain 8. joulukuuta ja keskiviikon 9. joulukuuta aikana. Kaikki kyseisinä ajankohtina paikalla olleet lapset ja aikuiset on asetettu karanteeniin terveydenhuollon viranomaisen määräyksellä.

Rusko tiedottaa, että kyseisen ryhmän perheet, henkilökunta ja muut paikalla olleet asianosaiset ovat saaneet tiedon asiasta 10.joulukuuta.