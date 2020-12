Turun Kurjenmäkikodissa varmistettu lisää koronatartuntoja

Turun kaupungin ylläpitämässä Kurjenmäkikoti 2:n yksikössä on todettu tällä viikolla lisää koronavirustartuntoja. Yksikön yläkerrassa on todettu yhteensä 14 tartuntaa ja alakerrassa 12. Yksikön henkilökunnasta on myös varmistettu tartuntoja.

Ensimmäiset koronavirustartunnat todettiin Kurjenmäkikoti 2:ssa joulukuun alussa, ja tämän jälkeen yksikössä testattiin kaikki asukkaat ja työntekijät. Asukkaiden ja henkilökunnan testausta jatketaan yhä.

– Asukkaat oireilevat eri tavalla, osa positiivisen koronavirusnäytteen antaneista on täysin oireettomia. Kukaan asukkaista ei tällä hetkellä ole välittömän sairaalahoidon tarpeessa. Henkilöstösiirtoja yksikköön on tehty tilanteen varmistamiseksi ja vielä parhaillaan rekrytoimme lisähenkilöstöä. Henkilökuntamme tekee hartiavoimin töitä tilanteen selvittämiseksi, toteaa tiedotteessa vanhus- ja vammaispalveluiden palvelualuejohtaja Sari Ahonen.

Omaiset pidetään tietoisina yksikön tartuntatilanteesta, ja Kurjenmäkikoti 2:n vierailukielto jatkuu 23. joulukuuta saakka ja mahdollisesti vielä tämän jälkeenkin. Kurjenmäkikoti 1:ssä ei ole todettu koronatartuntoja.

Myös Varissuon kotihoidossa on ollut altistustilanne ja asiaa selvitetään. Lisäksi yksityisessä muistisairaiden yksikössä, Emmi-kodissa, on löytynyt yksi koronavirustartunta. Emmi-kodin henkilöstöstä ja kaikista asukkaista on otettu koronavirusnäytteet.

