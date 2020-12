Erik Bruun suunnitteli juhlajulisteen ensi kesän Tall Ships Races -tapahtumalle

Graafikko Erik Bruun on tehnyt julisteen Turussa ensi kesänä järjestettävälle Tall Ships Races -tapahtumalle. Juhlajulisteessa on yhdeksän valkoista purjealusta julisteen laidoilla kuin Aurajoen varrella.

Julisteeseen valitut alukset ovat Itämerellä viime vuosisadan alkupuolella purjehtineita purjealuksia, joista monia on käytetty merenkäynnin koulutuksessa. Mukaan on päässyt myös Suomen Joutsenkin, jonka Bruun on piirtänyt julisteen oikeaan alalaitaan.

– Tuulen voimalla purjehtiminen on aikoinaan ollut alusten omistajien ehkä tiedostamatonta kestävän kehityksen ytimessä olevaa toimintaa. Hienoa, että monet alukset ovat edelleen olemassa ja tervehdinkin Turun tulevaa tapahtumaa lämmöllä. Tuuli, meri ja kauniit alukset: siinä yhdistyy kolme upeaa ja minulle rakasta asiaa ja elementtiä, Bruun sanoo kaupungin tiedotteessa.

Suomen julistetaiteen mestariksikin tituleerattu Bruun on suunnitellut yli 500 julistetta. Lisäksi hän on tehnyt kymmeniä postimerkkejä, seteleitä, yritys- ja yhdistysmerkkejä sekä julkaisujen ulkoasuja 1950-luvulta lähtien. Tunnettuja Bruunin töitä ovat muun muassa Suomen luonnonsuojeluliiton tunnukseksi tullut Saimaan norppa vuodelta 1974 ja Turun tuomiokirkon tornia kuvaava juliste 60-luvun puolivälistä.

Turku tilasi julisteen juhlistamaan Tall Ships Race -tapahtuman 25 vuoden historiaa Turussa. Ensimmäisen kerran purjelaivat vierailivat Aurajoessa vuonna 1996.

– Erik Bruun on julistetaiteen grand old man, jonka mestarillinen kädenjälki on selkeydessään ja kauneudessaan tunnistettava. Hän on tunnettu matkailu- ja kaupunkiteemojen lisäksi mereen ja luontoon liittyvistä kuvista, siksi halusimme juhlajulisteen nimenomaan häneltä, Turun viestintäjohtaja Saara Malila kertoo.

Juliste tulee myyntiin kaupungin pisteisiin ja verkkoon ennen joulua.