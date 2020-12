Korona siirsi kauneimmat joululaulut verkkoon – lauluvihkoja jaossa kaupungilla

Koronarajoitusten myötä Turun ja Kaarinan kirkoissa pidettävät Kauneimmat joululaulut -tapahtumat on jouduttu perumaan.Ilman lauluja ei kuitenkaan jääädä tänäkään vuonna, koska lauluhetkiä on tiedossa seurakuntien somekanavilla, verkkosivuilla ja Virtuaalikirkko-sivustolla. Luvassa on sekä suoria lähetyksiä että etukäteen kuvattuja videoita ja konsertteja.

Lisäksi Kauneimmat joululaulut -lauluvihkoja on tarjolla useissa paikoissa eri puolella Turkua. lauluvihon voi hakea aukioloaikojen puitteissa Tuomiokirkosta, Mikaelinkirkosta, Martinkirkosta, Maarian pappilan seimeltä, Hövelin kauppakeskuksesta ja S-Market Manhattanilta. Myös Maarian kirkon vieressä olevasta pyhiinvaelluspostilaatikosta vihkoja voi hakea milloin vain. Lisäksi Paattisten seurakuntatalon edessä jaetaan Kauneimmat joululaulut -vihkoja tiistaina 15. joulukuuta kello 15–18. Ruotsinkielisiä vihkoja saa Tuomiokirkosta sekä seurakuntien toimitalon Keskusrekisteristä Eerikinkatu 3:sta. Vihkoja on jaossa niin kauan kuin niitä riittää.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tuomiokirkko on auki joka päivä klo 9–18 ja Keskusrekisteri arkisin klo 9–14. Mikaelinkirkko on avoinna arkisin klo 11–18, la klo 10–15 ja sunnuntaisin klo 12–14. Martin kirkko on auki keskiviikkoisin klo 13–18 ja sunnuntaisin klo 13–15. Maarian pappilan seimi on auki päivittäin klo 10–17.

Paikallisten Kauneimmat joululaulut -lähetysten lisäksi joululauluja pääsee laulamaan Koko Suomen kauneimmat joululaulut -virtuaalitapahtuman mukana. Suomen Lähetysseura lähettää tapahtuman YouTube-kanavallaan sekä Lähetysseuran ja Kauneimpien joululaulujen Facebook-sivulla sunnuntaina 13. joulukuuta klo 18. Tapahtuma on katsottavissa loppiaiseen 6. tammikuuta asti.