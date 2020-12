Äidin raskaudenaikaisella stressillä vaikutuksia varsinkin tyttövauvojen stressinsääntelyyn

Turun yliopiston tuoreessa Finnbrain-tutkimuksessa mitattiin kymmenviikkoisten vauvojen stressihormoni kortisolin pitoisuuden muutoksia stressaavassa tilanteessa. Tutkimukseen osallistui 363 vauvaa. Stressaavana tekijänä tutkimuksen aikana käytettiin lastenlääkärin perustutkimusta sekä veri- ja nenänielunäytteiden ottamista. Vauvojen kortisolierityksen lisääntymistä ja palautumista mitattiin yhteensä viidestä peräkkäisestä sylkinäytteestä. Lisäksi äidit raportoivat raskausajan masennus- ja ahdistusoireistaan kolme kertaa raskauden aikana kyselylomakkeilla.

Tutkimustulosten perusteella tyttövauvoilla kortisolitasot nousivat stressin vaikutuksesta ja palautuivat sitä hitaammin mitä enemmän äidillä oli ollut raskausaikana masennus- ja ahdistusoireilua. Samanlaista yhteyttä ei havaittu poikavauvoilla. Tutkimuksessa ero tyttöjen ja poikien kortisolitasojen välillä näkyi selvimmin juuri palautumisvaiheessa.

Tähän asti tehdyt aiemmat tutkimukset ovat keskittyneet lähinnä yksilöiden välisiin eroihin kortisolitasojen nousussa stressaavassa tilanteessa, eikä sukupuolieroja ole juuri otettu huomioon.

– Me tutkimme ensimmäistä kertaa vauvojen välisiä eroja kortisolin palautumisvaiheessa eli silloin, kun stressaava tilanne on jo ohi ja kortisolitasot laskevat takaisin lähtötilanteeseen. Tehokas palautuminen stressistä on tärkeää, jotta keho ei olisi jatkuvassa valmiustilassa. Stressi on pidemmän päälle kuluttavaa ja voi altistaa sairauksille, toteaa´tiedotteessa tohtorikoulutettava Susanna Kortesluoma Finnbrain-tutkimuksesta.

Sekä raskausajan että varhaislapsuuden stressitekijät voivat vaikuttaa joidenkin lasten terveyteen erityisesti yhdessä muiden riskitekijöiden kanssa. Viimeaikaisten tutkimusten mukaan yksi stressin vaikutuksia mahdollisesti selittävä biologinen mekanismi on stressinsäätelyjärjestelmän hypotalamus-aivolisäke-lisämunuaiskuori-akselin (HPA-akseli) muuttunut toiminta stressialtistuksen seurauksena.

HPA-akseli säätelee stressireaktioita erittämällä kortisolihormonia verenkiertoon psyykkisesti ja fyysisesti stressaavissa tilanteisissa. Täten ihmisen keho saa käyttöönsä lisää energiaa, ja ihminen valpastuu toimimaan haasteen edellyttämällä tavalla.

– Tutkimuksessamme totesimme, että äitien raskausajan masennus- ja ahdistusoireilu oli yhteydessä tyttöjen kortisolitasoihin, vaikkakin yhteys oli hyvin heikko. Emme myöskään tiedä, onko kyse pysyvästä muutoksesta HPA-akselin toiminnassa. Raskausaika ei yksin sanele sitä, minkälaiseksi itse kunkin stressinsäätely kehittyy ja mitä siitä seuraa – vai seuraako mitään. Tarkoitus onkin seurata näiden lasten kehitystä vielä vuosikymmeniä, toteaa Kortesluoma.

Turun yliopiston Finnbrain-syntymäkohorttitutkimuksessa selvitetään ympäristön ja perimän vaikutusta lapsen kehitykseen. Mukana on yli 4 000 lapsiperhettä, joita seurataan raskausajasta pitkälle aikuisuuteen. Kortisoliosatutkimusten tavoitteena on tutkia stressinsäätelyjärjestelmän toimintaa ja kehitystä sekä selvittää sen toiminnan merkitystä lapsen kehitykselle ja terveydelle.