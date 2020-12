Toijan päiväkodissa Kiskossa koronavirustartunta

Toijan päiväkodissa Salon Kiskossa on todettu koronavirustartunta, Salon kaupunki tiedottaa. Altistuneiden joukossa on sekä lapsia että henkilökuntaa. Kolme lapsiryhmää ja koko päiväkodin henkilöstö on asetettu karanteeniin.

Kaupungin mukaan terveydenhuoltoviranomaiset ottavat henkilökohtaisesti yhteyttä altistuneisiin, ja samalla he saavat ohjeet karanteenista. Jos yhteydenottoa ei ole tullut, terveydenhuoltoviranomainen on arvioinut, että altistumista ei ole tapahtunut.

Lapset, jotka eivät ole altistuneet, menevät heille ilmoitettuun varapäiväkotiin.