Onko tämä huuto yöhön

Itsenäisyyden puisto on ollut päättäjien märkä päiväuni jo niin kauan, että siihen tuskin vaikuttaa edes pelko äänestäjien menetyksestä. Aurajoen rannat halutaan rakentaa mahdollisimman täyteen samoin kuin muukin keskusta-alue. Se on uutta ja modernia tehokkuutta, jolla luodaan esimerkiksi tamperelaisille mielikuva dynaamisesta kaupungista, joka kehittyy ja kasvaa. Ne penteleet ovat melkoisesti meitä edellä siinä asiassa. Meni tuon toriparkin kanssa puuhaillessa energiat niin vähiin, että nyt on sitten kiireellä yritettävä kehitellä uusia jännityksen aiheita. Eräs niistä tulee olemaan sen uuden talon lopullinen hinta, rakennettiin se mihin tahansa. Eli kun alkuperäiseen hintaan lisätään urakan loppuvaiheissa kolmannes ikään kuin piiskarahaksi, kuten teatterin kohdalla, montako euroa se tarkoittaa. Linnanniemi olisi hyvä paikka, ellei sitä rakenneta niin täyteen moderneja kerrostaloja, että musiikkitalolle ei vain riitä tilaa. Se tarvitsee kuitenkin vielä rakennuspohjan lisäksi paikoitustilaa eikä sen seinänaapuriksikaan kukaan varmasti halua. Ja eikä sinne linnan lähelle ollut joku museokin tulossa? Riittääkö siellä tila ja riittääkö satamalle terminaalialuetta vielä tuon kaiken jälkeen? Pitää muistaa, että autolautat tuovat ja vievät suuret määrät rekkoja ja linja-autoja ja vielä enemmän henkilöautoja ainakin, jos tämä korona joskus hellittää Ruotsissa niin paljon, että sinne uskaltaa ilman pakottava syy-tä matkustaa. Ettei tämä kaikki sitten hukuta linnaa, joka on se tärkein maamerkki mereltä tulijoille.

