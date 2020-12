Luukan palvelukeskuksessa Maskussa 11 koronavirustartuntaa

Maskulaisessa Luukan vanhusten palvelukeskuksessa on todettu 11 koronavirustartuntaa. Tartunnan on saanut seitsemän asukasta ja neljä henkilökuntaan kuuluvaa.

Tartuntojen vuoksi yksikössä on aloitettu eristämistoimet. Keskuksen osastot on eristetty ja sairastuneet on sijoitettu omaan yksikköönsä. Myös seulontatestauksia jatketaan.

Perusturvakuntayhtymä Akseli kertoo verkkosivuillaan, että Luukassa todettiin joukkoaltistuminen joulukuun alussa. Sen jälkeen kaikista asukkaista ja henkilökunnasta otettiin seulontatestaukset.

Luukan palvelukeskuksen vierailukielto jatkuu toistaiseksi. Kaikkia keskuksessa marras-joulukuun vaihteessa vierailleita kehotetaan seuraamaan vointiaan ja ottamaan tarvittaessa yhteyttä omaan terveyskeskukseen.

Palvelukeskuksessa on tällä hetkellä 42 asukasta. Henkilökuntaa on noin 30.

Lue myös:

Maskun ikäihmisten asumisyksikössä mahdollinen joukkoaltistuminen