Uusikaupunki kiristää koronatoimia – julkisia tiloja kiinni ja koululaisia etäopetukseen

Uudessakaupungissa otetaan käyttöön uusia, tiukempia toimenpiteitä koronaepidemian leviämisen hillitsemiseksi. Uudet rajoitukset ja suositukset tulevat voimaan maanantaina 14. joulukuuta ja pysyvät voimassa aina 7. tammikuuta 2021 asti.

Uudessakaupungissa on nyt kaupungin mukaan todettu epidemian alusta lähtien 21 tartuntaa. Yhteistoiminta-alueella kokonaisuudessaan tartuntoja on varmistettu 26. Viimeisissä tartunnoissa tartunnanlähde on jäänyt tuntemattomaksi, ja koska tartunnanlähdettä ei ole pystytty jäljittämään, niin on mahdollista, että epidemiatilanne huononee entisestään koko maakunnan ollessa leviämisvaiheessa.

Uudenkaupungin terveyslautakunta päätti, että Uudenkaupungin perusopetuksen 4.–9. luokat siirtyvät etäopetukseen. Etäopetus ei koske esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1–3 vuosiluokkien oppilaita, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita, pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaita eikä valmistavan opetuksen oppilaita. Lisäksi korkeakoulut ja toisen asteen oppilaitokset jatkavat etäopetuksessa jo aiemman suosituksen mukaisesti.

Uusikaupunki sulkee koronatilanteen hillitsemiseksi myös julkisia vapaa-ajan ja harrastustoiminnan tiloja. Lasten ja nuorten pienimuotoinen harrastetoiminta ulkotiloissa, johon ei liity lähikontaktia on puolestaan yhä mahdollista ja suositeltavaa.

Uudessakaupungissa tilapäisesti suljettavia julkisia tiloja ovat kaupungin sisäliikuntasalit, kuntosalit, uimahalli ja jäähalli. Lisäksi sulkeminen koskee museota, kirjastoa, kulttuurikeskus Crusellia sekä Kierrätyskeskusta.

Nuorisotalo Vantti suljetaan jo 10. joulukuuta ja Kalannin nuokkari 11. joulukuuta. Nuorisotyö nostaa etäyhteyksillä tapahtuvaa valmiutta ja tekee yhteistyötä koulujen oppilashuollon kanssa. Nuorisotyöntekijät voivat rajoitusten aikana tavata nuoria sisätiloissa kasvotusten sopimuksen mukaan ja maskien kanssa, mutta ei ryhmissä. Nuorisopalvelut järjestävät myös etänuokkareita Discordissa, erikseen ilmoitettavina aikoina.

Päätökset perusopetuksen 4.–9. luokkien siirtymisestä etäopetukseen ja julkisten vapaa-ajan ja harrastustoiminnan tilojen sulkemisesta koskee koko yhteistoiminta-aluetta.

Uusia vierailusuosituksia on myös pitkäaikaishoidon ja -hoivan toimintayksiköissä. Uusia suosituksia on esimerkiksi koskien vierailijoiden määrää, kestoa, yleisissä tiloissa oleskelua sekä vierailua kotiin ja läheisten luokse.

Vierailulle voi tulla 1–2 läheistä kerrallaan, ja vierailu voi kestää korkeintaan 15 minuuttia kerrallaan. Tapaamisesta sovitaan etukäteen, ja läheiselle annetaan hyvät ohjeet turvalliseen vierailuun esimerkiksi puhelimitse ennen kuin hän tulee asukkaan luo. Vierailulle tullaan vain terveenä ja oireettomana, ja läheinen huolehtii käsihygieniasta ja käyttää tapaamisen ajan kirurgista suunenäsuojusta.

Läheinen pitää suositusten mukaisesti 1–2 metrin turvavälin muihin asukkaisiin ja henkilökuntaan eikä turhaan liikuskele yhteisissä tiloissa, vaan henkilökunta ohjaa hänet suoraan asukkaan omaan huoneeseen tai vaihtoehtoisesti yksikössä olevaan erilliseen tapaamispaikkaan. Vierailuja yhteisissä tiloissa ei sallita, mutta tapaamisten toteuttaminen ulkoillen on edelleen suositeltavaa.

Iäkkäiden, riskiryhmään kuuluvien asukkaiden vierailuja kotiin tai läheisten luokse ei myöskään suositella. Toimintayksikön johtaja vastaa siitä, että vierailut toteutetaan turvallisesti. Vierailulle ei välttämättä voi aina tulla. Kriittisesti sairaiden ja saattohoidossa olevien henkilöiden luona pitää kuitenkin aina voida vierailla, kunhan noudatetaan yllä mainittuja ohjeita. Kaupunki suosittelee, että myös yksityiset toimijat ottavat suositukset käyttöönsä.

Lisäksi aiempaa suositusta maskien käytöstä toivotaan nyt erityisesti noudatettavan. Kasvomaskin käyttöä suositellaan joukkoliikenteessä, taksissa, julkisissa sisätiloissa, yleisötilaisuuksissa ja kaikissa tilanteissa, joissa lähikontakteja ei voida aina välttää. Ensisijaisen tärkeää on myös edelleen noudattaa 1–2 metrin turvavälejä aina kun mahdollista, pestä käsiä, yskiä hihaan tai kertakäyttöiseen nenäliinaan sekä välttää kasvojen koskettelua.

Ihmisten toivotaan nyt myös välttävän kaikkea tarpeetonta liikkumista ja matkustelua.