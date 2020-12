"Nämä on vain heitelty tähän" – Loimaalaisen ladon seinustalla makaavat hautakivet herättävät epäuskoa

Jonna Lankinen

Loimaalainen Marjatta Sormunen-Mettälä katsoo surullisena ladon seinustalle pinottuja hautakiviä. Ne on poistettu haudoilta, joiden hallinta-aika on päättynyt eikä sitä ole enää uusittu. Sormunen-Mettälän mukaan on epäkunnioittavaa, että kivet ovat ohikulkijoiden katsottavissa ja tekstit luettavissa.