Vasaramäen yläkoulun kaikki oppilaat etäopetuksessa

Vasaramäen yläkoulun kaikki oppilaat ovat siirtyneet etäopetukseen viime viikon torstaina. Koulussa on kuluneen kahden viikon aikana todettu viisi koronatartuntaa.

Koulun rehtori Sari Grönroos kertoo, että jo aiemmin karanteeniin siirtyi koulun kolme luokkaa kokonaan sekä yksittäisiä oppilaita muilta luokilta. Torstaina etäopetukseen siirrettiin kaikki 7.–9.-luokkalaiset.

Grönroosin mukaan etäopetusta jatketaan vielä tämä viikko ja lähiopetukseen palataan ensi maanantaina 14. joulukuuta.

Turun kaupunki listaa tiedossa olevia tartuntoja ja altistuksia verkkosivuilleen. Tänään päivitetyn sivuston mukaan Vasaramäen koululla on todettu vain kaksi tartuntaa.

Eniten oppilaitostartuntoja on sivuston mukaan todettu S:t Olofsskolanissa, jossa on kirjattu yhteensä 10 tartuntaa. Viime ja kuluvan viikon aikana tartuntoja on todettu myös Luostarivuoren koulun Martin yksikössä, Mikaelin koulussa, Hannunniitun koulussa, Yli-Maarian koulussa, Varissuon koulussa ja Sirkkalan koulussa.

Päiväkodeissa tartuntoja on viime päivinä todettu Talinkorven päiväkodissa, Sateenkaari Koto Oy:n Päiväkoti Pääskynpesässä sekä Hintsankujan päiväkodissa.