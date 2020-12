Tunnin junan yhtiön asiakirjat on allekirjoitettu, suunnittelu voi alkaa

Liikenne- ja viestintäministeriö tiedottaa, että Turun Tunnin Juna Oy:n perustamista koskevat asiakirjat on allekirjoitettu. Valtion osuus yhtiöstä on 51 prosenttia. Muut osakkaat ovat Turku, Espoo, Helsinki, Salo, Lohja, Vihti ja Kirkkonummi.

Asiakirjojen allekirjoittaminen merkitsee, että yhtiö voi jatkaa Turun ja Helsingin välisen nopean raideyhteyden suunnittelua. Yhtiön tehtävänä on Turun ja Helsingin väliseen junayhteyteen liittyvä raideliikenneinfrastruktuurin suunnittelu rakentamisvalmiuteen asti.

Yhtiön hallituksessa on 13 jäsentä. Hallituksen puheenjohtajana toimii DI, MBA Minna Forsström. Hän on Algol Technics Oy:n hallituksen jäsen ja on aiemmin toiminut mm. projektijohtajana Fennovoima Oy:ssä. Varapuheenjohtajana toimii KTM, Metso Outotec Oyj:n talousjohtaja Eeva-Liisa Virkkunen. Hän on myös Sotkamo Silver AB:n hallituksen puheenjohtaja. Hallituksen muut jäsenet ovat Arja Koski, Sami Kurunsaari, Aki Markkola, Päivi Hakala, Pia Björk, Richard Manninen, Erkki Eerola, Mika Mannervesi, Jarkko Virtanen, Olli Isotalo ja Mika Sivula.

Turun tunnin juna -yhtiön lisäksi on allekirjoitettu Tampereen ja Helsingin väliseen, Helsinki-Vantaan lentoaseman kautta kulkevan raideyhteyden suunnittelusta vastaavan Suomi-radan asiakirjat.