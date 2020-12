Lounaspaikka: M Bistrossa syödään myös silmillä

MBakery-leipomolla on ollut pitkään Kauppahallissa kahvila ja marraskuussa sen yhteyteen avautui M Bistro -ravintola. Ravintola tarjoaa lounasta joka arkipäivä.

– Tarjoamme cross kitchen -henkistä ruokaa. Yhdistelemme makuja ja ruoka on selkeää, rentoa ja panostamme visuaalisuuteen, kertoo keittiöpäällikkö Sirpa Heikkilä.

Hän on toiminut pitkään myös Aboa Vetus Ars Novan yhteydessä olevan M Kitchen & Cafen keittiöpäällikkönä.

– Keväällä koronatilanteen vuoksi jouduimme sulkemaan M Kitchenin joksikin aikaa ja tulimme Kauppahalliin valmistamaan take away -lounasannoksia, jotka otettiin todella hyvin vastaan. Täällä Kauppahallissa on hyvät tilat, mutta koko potentiaali oli hyödyntämättä. Keväällä testasimme keittiön toiminallisuutta ja sen perusteella syksyllä tehtiin remontti, jonka myötä kahvilan lisäksi saimme Kauppahalliin pysyvän ravintolan, Heikkilä kertoo.

Lennart Holmberg Lounasvaihtoehtoja on päivittäin tarjolla kolme.

Päivittäin on tarjolla kolme lounasvaihtoehtoa: keitto, salaatti ja lämmin annos.

– Meillä käsityö on isossa roolissa ja kaikki tehdään alusta loppuun asti itse. Haluamme, että annos on kaunis, sillä ihminen syö ensin silmillään, Sirpa Heikkilä sanoo.

Vierailupäivänä lounaalla oli kermaista suppilovahverokeittoa, katkarapu-avokadosalaattia ja yön yli haudutettua porsaan paistia paahdetuilla rosmariiniperunoilla.

Alkuun pöytään tuotiin leipomon omaa herkullista leipää ja romesco-tahnaa. Maiteltavaksi valikoitui haudutettu porsas ja annos oli upean näköinen. 18 tuntia hautunut porsas oli suussa sulavan mureaa. Kurkku-kaalitsatsikia toi annokseen sopivaa raikkautta ja paholaisen hillo makeutta. Maut olivat tasapainossa ja annos oli todella maukas ja täyttävä.

"Ajan hengessä on oltava mukana ja tärkeintä on herkullisuus."

Sirpa Heikkilä suunnittelee M Bistron lounaslistan viikko kerrallaan.

– Aina, kun tulee joku idea, kirjoitan sen ylös ideavihkooni. Lounaslistaa teen ideavihkosen avulla. Toki paljon vaikuttaa myös se, mitä milloinkin on saatavilla. Ajan hengessä on oltava mukana ja tärkeintä on herkullisuus. Teen lounaslistan viikko kerrallaan, enkä pidä kiertävistä listoista. Nyt erityisesti pitkään haudutetut padat maistuvat ihmisille, Heikkilä sanoo.

Varsinaisia jouluruokia M Bistrossa ei tarjota, mutta jouluisia makuja on mukana.

– Meillä ei ole rosollia, mutta paahdettuja juureksia, kuten porkkanaa, punajuurta ja sipuli on joulunajan lounasannoksissa. Myös muun muassa kalalautanen ja muita jouluisia elementtejä tulee lounaalle.

Lounaan voi syödä M Bistron baaripöydillä, josta näkee, kun annokset valmistuvat avokeittiössä. Annokset voi nauttia myös Kauppahallin ruokamaailman yhteisessä tilassa.

– Take away -annokset ovat edelleen suosittuja ja moni yritys tilaa ennakkoon isomman määrän annoksia ja käy noutamassa, Sirpa Heikkilä kertoo.

M Bistro on auki myös lauantaisin ja silloin tarjolla on all day -breakfast.

– Se brunssityyppinen ja tarjolla aamukahdeksasta eteenpäin. Olemme saaneet kiitosta, että lauantaisin jostakin saa jo ajoissa brunssia. Tarjolla on lauantaisin myös keittoa ja salaattia, Heikkilä sanoo.

Juttusarjassa esitellään Turun seudun lounaspaikkoja.