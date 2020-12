Vast: Romahdus

Oi tuota onnen ja liikunnan kulta-aikaa ja -seutua, jossa Jannis_H on kasvanut! Ei voi kuin kadehtia.



Omassa lapsuudessani, josta on useita kymmeniä vuosia aikaa, kieltämättä monet lapset leikkivät aika paljon ulkona. Koulumatkat taitettiin yleensä kävellen tai pyörällä, kauempana asuvat pääsivät taksilla. En muista juuri kenenkään tullaan vanhempien kyydillä. Kukaan ei kyllä hiihtänyt kouluun, ellei sitten pitänyt ottaa sukset mukaan liikuntatunnille, eikä yleensä silloinkaan.



Ylipainoisia oli enintään muutama per luokka.



Syötiin kyllä nälkään, mutta myös koska käskettiin, ja erityisesti tykättiin herkutella. Kyllä se oli kivaa, kun sai jätskiä tai karkkia. Joskus äiti leipoi jotain makeaa ja joskus saatiin ostomunkit tms. Kotona tehtiin joskus popcornia telkkarin äärelle.



Kyllähän talvella hiihtämässä ja luistelemassa käytiin, kuka enemmän, kuka vähemmän. Jos säät sallivat. Mieluiten muistaa lumitalvet, mutta onhan täällä päin Suomea aina ollut myös harmaita ja mustia talvia, ainakin suurimmaksi osaksi.



Muistan myös, että osa lapsista ei ollut niin innostunut liikkumaan, kyllä silloinkin oli lukutoukkia yms. Hyvin harva kävi kotona vain syömässä ja nukkumassa, jokunen sellainen taisi olla. Mutta minä elinkin lapsuuttani ihan tavallisessa todellisuudessa.