Naantalin Karvetin alakoulussa on todettu koronatartunta

Naantalin Karvetin alakoulussa on todettu koronavirustartunta.

Oppilaiden huoltajille on tiedotettu altistumisesta Wilma-viestillä. Koronavirukselle altistuneita on noin 40. He saavat terveysviranomaisilta yhteydenoton ja jatko-ohjeet viikonlopun aikana. Mahdollinen altistuminen on tapahtunut maanantain 30.11. ja tiistain 1.12. aikana.

Oppilaiden vanhempia kehotetaan seuraamaan Wilma-viestejä, sillä lisäohjeita annetaan viikonlopun aikana Wilman välityksellä.