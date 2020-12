Kolme vangittu epäiltynä muun muassa kännykkäryöstöistä – poliisi kehottaa varovaisuuteen nettikaupoissa

Varsinais-Suomen käräjäoikeus vangitsi kolme miestä, joita epäillään viime aikoina Turun seudulla tapahtuneista ryöstöistä ja ryöstön yrityksistä.

Kaksi miehistä vangittiin todennäköisin syin epäiltynä ryöstöön. Ryöstö sattui kännykästä sovitun kaupanteon yhteydessä viime viikonlopun aikana. Kolmannen nyt vangitun miehen kohdalla kyse on muuhun omaisuuteen liittyvästä ryöstöstä ja ryöstön yrityksestä.

Poliisi mukaan tapaus liittyy laajemmin Turun seudulla viime aikoina havaittuun nettikauppailmiöön. Kyse on verkossa sijaitsevalla suositulla kauppapaikalla sovittavista kaupoista. Poliisi kertoo tiedotteessa, että kun kalliin matkapuhelimen tai merkkilenkkareiden myyjä on mennyt tapaamaan ostajaa, niin ostaja on anastanut tai yrittänyt anastaa myytävän tuotteen. Osassa tapauksista myyjää on lisäksi pahoinpidelty.

Poliisin mukaan alueella on myös muita vastaavalla tavalla toimivia tahoja, joten poliisi kehottaakin kansalaisia edelleen erityiseen varovaisuuteen nettikauppojen kaupantekotilanteissa.

