Kaarinassa Kuusiston koulussa koronatartunta – altistuneita 27

Kaarinassa on todettu Kuusiston koulun oppilaalla koronavirustartunta. Oppilas on tartuntatautilain mukaisesti määrätty eristykseen. Lisäksi koulussa on 27 altistunuttta, kertoo Kaarinan kaupunki.

Kaupungin tartuntatautiviranomaiset soittavat viikonloppuna huoltajille, joiden lapsi on altistuneiden joukossa. Lisäksi altistuneiden huoltajia on tiedotettu asiasta jo perjantaina Wilman kautta. Kaarinan kaupungin tartuntatautiviranomainen asettaa virukselle altistuneet kotikaranteenin piiriin, mutta muilta osin koulun opetusjärjestelyt jatkuvat normaalisti. Kaikkia koulun vanhempia on tiedotettu asiasta Wilman kautta.